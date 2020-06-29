CTP Gençlik'ten ‘Demokrasinin Sesi’ paneli

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi, ırkçılığı konu alacak “Demokrasinin Sesi” adlı panel düzenleyecek.

Günümüz dünyasının en büyük sorunlarından birisi haline gelen ırkçılık hakkında düzenlenecek panelde Aslı Murat "Birlikte Nefes Alabilmenin Yöntemi Mücadeledir", Sedat Kılıç “Bu Ülkede ve Çevre Coğrafyada Yaşananlar Üzerinden Bir Değerlendirme” ve Ali Dayıoğlu da “Milliyetçilik ve Kuzey Kıbrıs'ın Azınlıkları” konulu konuşma gerçekleştirecek.

Panel, 30 Haziran Salı akşamı saat 20.00’de Kızılbaş Kilisesi olarak bilinen Gençlik Merkezi’nde düzenlenecek.