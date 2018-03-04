CTP Gençlik Örgütü, 16. Kurultay’ı dün gerçekleşti. Kurultay’da CTP Gençlik Örgütü Başkanlık görevine Bertu Dedeler seçildi. Bertu Dedeler kurultay sonucu sosyal medya hesabından su açıklamayı yaptı: Bugün Gençlik Örgütümüzün 16. Olağan Kurultayını gerçekleştirdik. Çok duygu dolu dakikalar yaşadım. 2011 yılıydı 2. Ailem, yani CTP Gençlik Örgütü ile tanıştığımda. En az Annem ve Babam’ın emeği kadar Örgütümün ve arkadaşlarımın üstümde emeği çok. 30 Ekim 2016 tarihinde Genel Başkanım Şehan Tomgüsehan ile birlikte göreve başladık. 15. Dönemde birlikte çalıştığım yoldaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Hep birlikte çok yol kat ettik. Bugün Gençlik Örgütümüzün direksiyonunu kendisinden devraldım. Bu benim için çok büyük bir gururdur. Görevler gelip geçicidir, kalıcı olan ortaya koyulan emek ve çabadır. Çok çalışmamız gerek belki de geçtiğimiz yıllardan daha çok. Bu başlayacağımız çalışma döneminde takım ruhu ile çalışırsak üstünden gelemeyeceğimiz hiç bir şey yok. İdeolojik duruşumuzla ve vizyonumuzla şimdi daha ileriye. Hepimize hayırlı olsun