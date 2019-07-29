CTP Gençlik Örgütü’nde yeni başkan Doğukan Akdeniz

KTAMS’ta gerçekleştirilen kongreye Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile çok sayıda Gençlik Örgütü üyesi katıldı. Divanın oluşturulmasıyla başlayan kongre, Demokrasi Şehitleri anısına yapılan saygı duruşuyla devam etti ve ardından konuşmalara geçildi. Konuşmaların tamamlanmasından sonra mali rapor ve faaliyet raporları okunarak üyelerin oylarına sunuldu. Daha sonra ise organlara aday olanların tanıtımları gerçekleştirildi ve kongre sona erdi.

ERHÜRMAN: KRİTİK VE ZOR BİR DÖNEMDE GÖREV ÜSTLENDİNİZ

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gençlik Örgütü’nün 16. döneminde görev alanlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, yeni dönemde görev üstlenen gençlerin zor bir dönemde bu göreve geldiklerini belirtti. KKTC ve TC hükümetleri arasında imzalanan ekonomik protokole değinen Erhürman, protokolün büyük ölçüde dörtlü hükümet döneminde yapılan hazırlıklara dayandığını ancak önemli farklılıklar içerdiğini vurguladı. Erhürman, ortaya çıkan bu farklılıkların ülkede toplu sözleşme düzenini alt üst etme ve kurumlarla ilgili belirsizlikler yaratma potansiyeli taşıdığını belirtti. Esas hedefin ülkede kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapıyı yaratma olduğunu söyleyen Erhürman, bunun CTP’nin üç ayak üzerine kurulan vizyonunun birinci ayağını oluşturduğunu söyledi. CTP’nin vizyonunun ikinci ayağının, kuruluşundan bugüne savunduğu gibi bir an önce kapsamlı çözüme ulaşılması için her türlü çabayı gösterme olduğunu belirten Erhürman, Kıbrıs Türk tarafından kaynaklanmayan sebeplerle bu hedefe ulaşılamadığı durumda oturup beklemeyi kabul etmediklerini, o nedenle vizyonun üçüncü ayağının da bir yandan sosyal ve ekonomik kalkınmayı olumlu yönde etkilerken, diğer yandan da kapsamlı çözümü zorlayacak, ülkeyi adım adım çözüme yaklaştıracak proaktif adımların atılması olduğunu vurguladı.

DEDELER: HÜKÜMET VE GENÇLER ARASINDA KÖPRÜ OLMAYA ÇALIŞTIK

Kongrede görevini devreden Gençlik Örgütü eski Başkanı Bertu Dedeler, geride kalan dönemde CTP’nin hükümette olduğunu anımsattı ve kendilerinin de görevde olduğu bu süreçte hükümet ile gençler arasında köprü olmaya çalıştıklarının altını çizdi. Bir önceki kurultayda Kıbrıs’ta çözüm vurgusu yaptıklarına dikkat çeken Dedeler, Kıbrıs’ın güneyinde düzenlenen iki toplumlu bir kampa Kıbrıslı Türkler olarak ilk kez katıldıklarını ve Kıbrıslı Rumlarla burada 3 gün geçirdiklerini söyledi. Dedeler konuşmasını yeni dönemde görev alanlara teşekkür ederek sonlandırdı.

AKDENİZ: FEDERAL ÇÖZÜM MÜCADELEMİZ SÜRECEK

17. Dönem Gençlik Örgütü Başkanlığı’na seçilen Doğukan Akdeniz, CTP Gençlik Örgütü’nün kurulduğu günden bu yana Kıbrıs’ta federal bir çözüm uğrunda mücadele ettiğini ve kendilerinin de bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini vurguladı. CTP’li gençler olarak bilimsel eğitimin üstünlüğünü savunduklarını kaydeden Akdeniz, mevcut hükümetin halkın iradesini hiçe sayarak attığı adımları endişe ile takip ettiklerinin ve buna karşı mücadele vereceklerinin altını çizdi.

HRİSTOFYAS: ÇÖZÜM KONUSUNDAKİ ISRARIMIZ SÜRECEK

Gençlik Örgütü’nün 17. Olağanüstü Kongresi’ne katılarak konuşma yapan EDON Genel Sekreteri Hristos Hristofyas, Kıbrıs Sorununun çözümü konusundaki ısrarlarının devam edeceğini ifade etti. Faşizm ve milliyetçiliğe karşı ortak faaliyetlerini, emperyalizme karşı eylemlerini ve çözümle ortak yurdun yeniden birleşmesi için mücadelenin süreceğini kaydeden Hristofyas, CTP Gençlik Örgütü ile yaptıkları faaliyetlerin yeni dönemde de devam etmesini diledi ve görev alanlara başarılar diledi.

17. DÖNEM GENÇLİK MECLİSİ’NE SEÇİLENLER BELİRLENDİ:

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü’nde 17. Dönemde Gençlik Meclisi’ne seçilenler şu isimlerden oluştu: Abdülselam Tanışman, Senem Hürsöz, Melek Çakaloğlu, Orcan Saygılı, İsmail Saygılı, Asya Apaydın, Halil Uskuri, Çağın Nevruz Özsoy, Demay Zabitoğlu, Eser Öktem, Hüseyin Karavezirler, Enver Tekiner, Altan Muslu, Barış Önel, Reyhan Soyseven, Reşit Çakıcısoy, Mustafa Sipahi, İbrahim Tunç, Şerife Çelebi, Firuz Doğgün, Seçil Özova, Veli Ardıç, Ramadan Sacır, Uygar Küçüksu, Özner Ataner, Mehmet Özadalı, Erol Adem, Burcu Arıkel, Hasan Can Sermet ve Çağrı Çelikkanat.