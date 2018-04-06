CTP Gençlik Örgütü: “Yol ayırımı sözleri kabul edilemez”

CTP Gençlik Örgütü, Kıbrıs barış sürecine yönelik tavrını ortaya koydu, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın 16 Nisan buluşmasına yönelik “yol ayırımı” sözlerini “kabul edilemez” diye niteledi.

Açıklama şu şekilde:

“Kuruluş amaçlarımızın biri olan ve mücadelesini vermekten asla bıkmayacağımız Kıbrıs’ta çözüm ve barış temeli, maalesef zor zamanlardan geçmektedir. İki toplum liderliği genelde tüm toplumun özelde ise biz gençlerin umutlarını ve hayallerini söylemleri ile çıkmaza sürmektedir.

Bu çerçevede, 16 Nisan tarihinde sosyal içerikli olarak yapılacak olan ve müzakerelerin yeniden başlama nabzını ölçecek olan bir yemeğe giderken, Cumhurbaşkanı Sn. Mustafa Akıncı’nın “yol ayrımı” açıklaması, bizler için kesinlikle kabul edilemezdir. Kıbrıs’ta halkımızın hak ettiği refaha ve huzur ortamına erişmesi ve gençlerin dünyayla entegrasyonu için tek yolun çözüm olduğunu bilen bizler, bu talihsiz açıklamayla gerginliğin tırmandırılmasına karşı olduğumuzu söylemek isteriz. Zaten Crans-Montana sürecinde büyük yaralar alan sürecin yeniden canlandırılması ve çözüm için mücadele edilmesi gereken bir noktada ayrılık çanlarının çalınması, herhangi bir “siyasi manevra” ile örtülemez. Sn. Akıncı’ya 2015 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. Turunda oy verip seçilmesinde aktif rol oynayan Gençlik Örgütümüzün beklentisi, bu tip söylemler yerine empati çerçevesinde alternatif metodlar geliştirerek sürecin önünün açılması ve ortaya konan Guterres çerçevesi kapsamında nihai hedefe süratle ulaşılmasıdır.

Bu vesile ile hem kardeş toplumumuz olan Kıbrıslı Rumların Paskalya kutlamalarını selamlar, önümüzdeki haftanın Avrupa Irkçılığa Karşı Hareket Haftası olduğunun bilinciyle, ülkemizde yaşanan tüm ırkçı olayların dimdik karşısında olacağımızı bir kez daha yineleriz.”

CTP Gençlik Örgütü Merkez Yönetim Kurulu