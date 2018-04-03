CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi yeni Başkanı Öykü Akcan oldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi, 20. Olağanüstü Kongresi’ni gerçekleştirdi ve Enver Tekiner başkanlık görevini Öykü Akcan’a devretti. Lefkoşa İlçe binasında gerçekleştirilen kongreye Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, milletvekilleri, MYK üyeleri ve çok sayıda genç üye katıldı. Yurt dışında eğitimde olan 19. Dönem Başkanı Enver Tekiner’in konuşması okundu. 20. dönemde başkanlık görevine seçilen Öykü Akcan ve Gençlik Örgütü Genel Başkanı Bertu Dedeler de konuşma yaptı. Açılış ve saygı duruşuyla başlayan kongrede divan başkanı ve üyeleri belirlendi, ardından konuşmalara geçildi. Faaliyet raporunun okunmasıyla birlikte sırasıyla Yönetim Kurulu’na aday olanlar tanıtıldı, organlar seçildi ve dilek ve temennilerin ardından kongre sona erdi. Kongrenin ardından toplanan yeni yönetim kurulu görev dağılımını da gerçekleştirdi.

Tekiner: “Ülke gençliğini hep daha ileriye götürmeyi hedefledik”

Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi’nin 20. Olağanüstü Kongresi’ne yurt dışında eğitim alması nedeniyle katılamayan 19. Dönem Başkanı Enver Tekiner, gönderdiği mektupla kongreyi selamladı. 3 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevini gururla devrettiğini dile getiren Tekiner, Gençlik Örgütü olarak ülke gençliğini hep daha ileriye götürmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Kıbrıs’ta ve dünyada barışa olan inançlarını asla yitirmediklerini ve yitirmeyeceklerini belirten Tekiner, yeni dönemde görev alanlara başarılar diledi.

Dedeler: “Kadın temsili açısından büyük bir gurur”

Gençlik Örgütü Genel Başkanı Bertu Dedeler, Lefkoşa İlçe Başkanlığı’na Öykü Akcan’ın seçilmesinin kadın temsiliyeti açısından büyük bir gurur olduğunu söyledi. Bunun bir bayrak yarışı olduğunu kaydeden Dedeler, geçmiş dönemde başkanlık görevini yürüten Enver Tekiner’in eğitim durumundan dolayı görevden ayrıldığını anımsattı. Bu dönemde konuşmaktan çok icraat yapma dönemine girmeleri gerektiğinin altını çizen Dedeler, ilerleyen dönemde yerel seçimler olduğunu ve CTP’nin bu seçimden en güçlü şekilde çıkacağını vurguladı. Geçmiş dönemde görev alanlara teşekkür eden Dedeler, yeni dönemde göreve seçilenlere başarılar diledi.

Akcan: “Partimizi daha ileriye taşımak bizim için görevdir”

Kongrede CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi 20. Dönem Başkanlığına seçilen Öykü Akcan da konuşma yaptı. CTP sevgisinin kendisine merhum babası Taner Akcan’dan miras kaldığını ifade eden Öykü Akcan, bunun büyük bir gurur olduğunu söyledi. Yeni dönemde görev alacak olan yönetim kurulu üyeleriyle birlikte CTP’yi daha ileriye taşıma görevleri bulunduğunun altını çizen Akcan, zorlu ve hızlı bir sürece girdiklerini, önlerinde yerel seçimler olduğunu belirtti. Akcan, bu seçimlerde kendilerine büyük görevler düştüğünü ve bunun için de büyük ilçe yönetimiyle koordinasyon içerisinde çalışacaklarını ifade etti.

Yönetim Kurulu’nda görev dağımı yapıldı

Kongrenin ardından göreve seçilen 20. Dönem Gençlik Örgütü Yönetim Kurulu üyeleri, toplantı yaptı ve görev dağılımını gerçekleştirdi. Buna göre yeni görev dağılımı şu şekilde oldu:

Başkan: Öykü Akcan

İlçe Sekreteri: Berkay Çobanoğlu

Örgütlenme ve Kırsal Kesim Sekreteri: Bolkan Bardak

Mali Sekreter: Hanifi Ergil

Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri: Mustafa Hafızoğlu

Dış İlişkiler Sekreteri: Doğukan Akdeniz

Eğitim Sekreteri: Hüseyin Özkader

Yerel Yönetimler ve Kentleşme Sekreteri: Tağmaç Karabaşak

Sosyal Sorumluluk Sekreteri: Çise Gingi