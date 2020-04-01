CTP Gençlik: “Öğrenci destek birimi bir an önce kurulmalı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü, Çalışma Bakanlığı’na yönelik yaptığı basın açıklamasında, özellikle yabancı öğrencilerin yaşadıkları sıkıntılar vurgulanarak, bu süreçte öğrencilere yardımcı olunması için ‘Öğrenci Destek Birimi’nin kurulması gerekliliğinin altı çizildi.

Açıklamada, “ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler için gerekli destek ve/veya katkının devlet eli ile yapılması gerektiği ve bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Hizmetler Dairesi ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bünyesindeki Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürlüğü himayesinde yürütülecek ortak bir çalışma ile “Öğrenci Destek Birimi” kurulmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

İşte CTP Gençlik’in açıklaması:

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 virüsü ülkemizde de etkisini göstermektedir. Bu kapsamda, birçok dünya ülkesi seviyesinde olmasa da ülkemizde de ekonomi durmuş ve toplum sağlığı ciddi bir tehlike altına girmiştir.

Öncelikli olarak, Bakanlar Kurulu tarafından alınan tedbirleri ve açıklanan ekonomik paketi yakinen takip ettiğimizi belirtir, ülkemize öğrenim görmek amacı ile gelmiş olan ve içerisinde bulunduğumuz salgından dolayı ülkelerine geri dönemeyen ve büyük bir belirsizlik yaşayan öğrenci arkadaşlarımız için bazı sendika ve üniversitelerimiz tarafından bir takım katkılar sağlanmışken devletimiz tarafından herhangi bir adım atılmamış olduğunu üzülerek gözlemlemiş bulunmaktayız.

Bahsi geçen öğrenci arkadaşlarımızca tarafımıza gıda, hijyen, ilaç vb. yardım talepleri gelmeye başlamış ve bizler Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü olarak elimizden gelen destek ve dayanışmayı göstermeye çalışmaktayız. Fakat içerisinde bulunduğumuz bu durumun ne kadar süreceğinin belirsiz olduğu gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerektiği kanaatindeyiz.

Buna binaen, ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler için gerekli destek ve/veya katkının devlet eli ile yapılması gerektiği ve bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Hizmetler Dairesi ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bünyesindeki Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürlüğü himayesinde yürütülecek ortak bir çalışma ile “Öğrenci Destek Birimi” kurulmasını talep ediyoruz.

Söz konusu birimin uygun görmesi halinde başka kurum ve/veya kuruluşlarca da desteklenebileceğini düşünmekle birlikte bizler için önem arz eden nokta, birimde yer alacak olan personelin yabancı dil bilmesi, öğrencilerin 7/24 ulaşabilecekleri bir irtibat numarasının oluşturulması ve bahsi geçen taleplerin hızlı bir şekilde değerlendirilip karşılanmasıdır.

Tüm bunlar ışığında Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü olarak toplumsal dayanışmanın verdiği sorumluluk bilinciyle üzerimize düşen her türlü katkıyı koymaya hazır olduğumuzu tekrardan belirtir, gereğinin en kısa sürede yapılmasını saygılarımızla arz ederiz.