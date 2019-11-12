CTP, DİSİ'yi ziyaret edecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman yarın Kıbrıs'ın güneyindeki DİSİ partisini ziyaret edecek.CTP’den yapılan açıklamaya göre, görüşme saat 09.00’da yapılacak.

Açıklamada, tarafların 25 Kasım'da yapılacağı açıklanan 3'lü görüşmeye destek belirtmek ve görüşme öncesi fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geleceği belirtildi.