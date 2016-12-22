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CTP Disiplin Kurulu Başkanlığı’na Ezer Özsoy getirildi

CTP Disiplin Kurulu Başkanlığı’na Ezer Özsoy getirildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 26. Olağan Kurultayı’nı gerçekleştirmesinin ardından bugün Disiplin Kurulu’na seçilen üyeler toplantı gerçekleştirdi

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Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 26. Olağan Kurultayı’nı gerçekleştirmesinin ardından bugün Disiplin Kurulu’na seçilen üyeler toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Disiplin Kurulu üyeleri Ezer Özsoy, Halil Onbaşı, Sibel Sorakın, Canan Öztoprak ve İlker Işınsu hazır bulunurken aynı zamanda başkanlık seçimi de yapıldı. Yapılan seçim sonucunda Disiplin Kurulu Başkanlığı’na Ezer Özsoy getirildi. Kurul ayrıca her ay rutin toplantı gündemi ile toplanma kararı aldı ancak herhangi bir görev verilmesi halinde de olağanüstü toplantıların yapılabileceği kararlaştırıldı

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