CTP DE 4'LÜ DEDİ

CTP PM, 4,lü koalisyon hükümeti gündemiyle toplandı. 45 dakika süren toplantının ardından parti meclisi 4'lü koalsiyon konusunda görüşmeler ileriye taşıma ve parti genel başkanını hükümet kurma konusunda yetkilendirme kararı aldı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın toplantı sonrası yaptığı açıklamanın satır başları şöyle:

Oybirliğiyle PM Genel Başkanı Hükümeti kurma çalışmaları konusunda yetkilendirildi. Cumhurbaşkanının yarın veya diğer gün CTP Genel Başkanı olarak hükümeti kurma görevini bana vermesini bekliyorum.

Yepyeni bir sayfa açacaktır. etkili bir hizmet modeli, hukukun üstünlüğünün olduğu, toplumda gruplaşmanın değil, birleşmenin, bütün toplumu kucaklayacak bir hükümet modelini buluşturmayı umuyoruz. 4 parti liderinin de ön plana çıkardığı, arzu ve isteği budur.

Böyle bir hükümet modeli ilk kez denenecek. Kaç partiden oluştuğu değil, ilkeler üzerinde uzlaşabilmemiz önemlidir. Hangi bakanlığı kimin aldığı önemli değil. Hangi icraatları yapıp, yapamadığı önemlidir. Hükümetin tamamının hukuka uygunluğu önemlidir.

Tüm toplumu kucaklayacak bir hükümet modelini oluştururuz diye düşünüyorum. 4 partinin arzu ve isteği budur. İlk defa gündeme geliyor. Önemli olan ilkeler üzerinde anlaşmaktır. Toplumu kucaklama ilkesine bağlıyız. Biz hangi bakanlıklar kimdedir diye vakit harcamadık. 4'lü koalisyon sürecinin ileriye götürülmesi konusunda karar ürettik. Ülkemize hayırlı olsun.

Hükümet programı henüz açıklanmadı. Bir aksilik çıkacağını düşünmüyorum. İlk görüşmelerimizden itibaren 4 parti lideri olarak Kıbrıs sorunu konusundaki politikalarımız farklılık arz ediyor. Kıbrıs konusunda müzakereleri yürütmekle görevli bir cumhurbaşkanımız var. Halktan oy alırken de müzakereleri yürütmek konusunda oy aldı. Aramızda uzlaştığımız şey, Kıbrıs sorunu ile ilgili müzakereler Cumhurbaşkanı ile birlikte yürütülür, ayrıca bir siyaset izlenmez. Uzlaştığımız budur.