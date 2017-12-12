CTP, ‘biz halkız, buradayız’ demek için buluşuyor!

Cumhuriyetçi Türk Partisi adayları, halkın katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikte buluşacak. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yarın saat 19.00’da başlayacak buluşma, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın’ın katılımcılara hitabıyla devam edecek. Ülkenin sevilen gruplarından RAST’ın sahne alacağı etkinlikte saat 20.00’da Genel Başkan Tufan Erhürman konuşma gerçekleştirecek. Konuşmanın ardından sahneye çağrılacak adayların tanıtımı yapılacak. Etkinlik tüm televizyonlar için canlı aktarılacak. Basın emekçileri için kablosuz internet sağlanacak ve oluşturulan özel alanlarda röportaj ve çekim yapılmasına imkan sağlanacak.