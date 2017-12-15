CTP BASIN TOPLANTISI CANLI

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Erhürman, CTP'nin Ekonomik-Sosyal Kalkınma Programı’nı Bedesten’de basın toplantısı ile açıklıyor
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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ekonomik-Sosyal Kalkınma Programı’nı Bedesten’de yapılan basın toplantısı ile açıklıyor.
İşte Erhürman’ın açıklamalarından önemli satırbaşları:
- Öyle bir icraat dönemi ki bırakın başka hükümetleri, hiçbir UBP’li hükümet döneminde dahi bu kadar çok hukuksuzluk, bu kadar çok adaletsizlik, bu kadar çok popülizm, bu kadar çok ciddiyetsizlik yapılmadı.
- Öyle bir icraat dönemi ki hiçbir hükümet döneminde bu kadar çok kararın hukuka aykırılığ mahkemelerce tespit edilmedi.
- Ama en önemlisi, bu hükümet hangi hukuksuzluğu, adaletsizliği, popülizmi yaptıysa bunların hepsini kamuoyunun gözü önünde, adeta, “bu memleketin sahibi biziz, ne hakkı, ne hukuku, ne Meclisi, ne halkı takarız, ne istersek onu yaparız” diyerek yaptı.
- Politikalarımızın katılımcı bir yaklaşımla hayata geçirilmesi ve her düzeydeki kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması yönünde CTP olarak ülkemizde de yönetsel kültür değişiminin yaşanması gerekliliğinin yüksek farkındalığı içerisindeyiz.
- Öncelikle yatırımlar sağlık ve eğitime…
- Kamu yatırımlarının, orta-vadede GSYH’nin %5 oranına çıkarılması hedeflenecek,
- Turizm amaçlı rezerv araziler ve kullanım yöntem ve kriterler belirlenecek. Böylece turizm yatırımları için geleceğe dönük planlar ışığında öngörülebilirlik sağlanacak ve kaynakların verimli kullanılacak,
- Turizm bölgelerinin her biri kendi karakteristiğine uygun bir biçimde planlanacak, projelendirilecek ve teşvikler de bu plan ve projeler çerçevesinde düzenlenecek
- Stratejik yönetim için ihtiyaç duyulan istatistiki verilerin doğru şekilde toplanmasını sağlayacak ve mevcut istatistik hizmetlerini AB standartlarında geliştirecek yeni bir sistem oluşturulacak ve İstatistik Kurumu kurulacak
- Bakanlar Kurulu için oluşturulacak yıllık iş planı şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacak ve içerisinde yer alan hedeflerin uygulanması aşamasında başta Sivil Toplum Örgütleri olmak üzere tüm paydaşların etkin katkı koyabileceği danışma ve istişare mekanizmaları oluşturulacak
- Ağırlıklı olarak TC katkılarıyla desteklenen yatırım bütçesinden azami ölçüde fayda sağlanması ve bu kapsamda ayrılan kaynağı kullanma kapasitesinin artırılması için Başbakanlık eşgüdümünde Maliye Bakanlığı’nın katılımıyla KTMMOB ile işbirliği içerisinde proje hazırlama, değerlendirme ve uygulama mekanizması kurulacak
- Yatırım teşviklerinin bölgesel kalkınma önceliklerinin hayata geçirilmesini sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek,
- Yatırım teşviklerinin temel amacı tüm sektörlerde yenilik, Ar-ge ve girişimciliğin desteklenmesi ve istihdam edilebilirliğin artırılması suretiyle bölgesel kalkınma potansiyelinin ekonomiye kazandırılması olacak,
- Bu bağlamda tüm yatırım teşvikleri, bölgesel kalkınma öncelikleri ve mekânsal gelişim (imar) planlarında ortaya konan önceliklerin hayata geçirilmesini sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek,
- Bütüncül bir teşvik sisteminin yaratılması ve tüm teşviklerin tek elden denetlenebileceği bir sistemin kurulması için dağınık yapıdaki teşvik düzenlemeleri yeni bir çerçeve yasa altında birleştirilecek,
- Yatırım teşviklerinin temel amacı tüm sektörlerde yenilik, Ar-ge ve girişimciliğin desteklenmesi ve istihdam edilebilirliğin artırılması suretiyle bölgesel kalkınma potansiyelinin ekonomiye kazandırılacak
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Etiketler : Seçim 2018, seçim, ctp
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