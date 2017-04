CTP BASIN TOPLANTISI CANLI

CTP, HÜKÜMETİN 1 YILLIK İCRAATLARINI DEĞERLENDİRİYOR

UBP-DP Azınlık Hükümeti bir yıl önce, 27 Nisan tarihinde güvenoyu alarak göreve geldi. Göreve geldikten dört ay sonra bütün bakanlarıyla birlikte yapacakları icraatları anlatmak için basın toplantısı düzenleyen Başbakan Özgürgün, UBP-DP Hükümetinin ‘umut hükümeti’ olduğunu söyledi. Bir yıldır her gün, hukuka ve kamu yararına aykırı, adalet değil partizanlık eksenli, ciddiyetsiz, halkın zekasıyla dalga geçen, plansız, programsız icraatlarıyla gündem oluşturan bu hükümet, attığı her adımda geleceğimizden ve gelecek kuşakların haklarından çalmaktadır. Bugün sizleri buraya davet etmemizin sebebi, bu hükümetin bir yıllık sürede yaratmış olduğu tahribatı ana başlıklarıyla paylaşmak ve sizlerin de yardımıyla yalnızca hükümeti oluşturan partilere oy vermemiş olan yurttaşlarımızı değil, onlara oy vermiş olan yurttaşlarımızı da uyararak, çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği için bu hükümetten bir an önce kurtulmamız gerekliliğinin altını bir kez daha çizmektir. Başbakanı tarafından “umut hükümeti” olarak ilan edilen bu hükümet bir yıllık icraatıyla umutlarımızdan ve geleceğimizden çalmış, adeta umutlarımızı yerle bir etmeye ant içmiş olduğunu kanıtlamıştır. Ortada bir sistem ve zihniyet sorunu vardır. İktidardaki iki parti bu ülkede 1974’ten beri kurulmuş olan sistemin ve onun oluşturduğu zihniyetin sadece kurucusu değil, aynı zamanda devamının en büyük destekçisidir. Çocuklarımıza ve torunlarımıza yüzümüz kızarmadan devredebileceğimiz bir ülkeyi yaratma idealinin birinci adımı, bu sistemden, bu zihniyetten ve onun temsilcileri olan bu partilerden kurtulmaktır. Bu adımı atabilmek için önce kendine “umut hükümeti” adını veren bu hükümetin gerçek niteliklerini ortaya koymak gerekir.