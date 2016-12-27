Didem MENTEŞ

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) bu akşam düzenlenen resepsiyonla 46’ıncı kuruluş yıldönümünü kutladı. Bir hafta konferanslar ve panellerle gerçekleşen yıldönümü etkinlikler, dün akşam Lefkoşa Hidden Garden’da düzenlenen görkemli resepsiyonla final yaptı.

Genel Başkan Tufan Erhürman ve Genel Sekreter Erdoğan Sorakın tüm konukları girişte eşleri ile birlikte karşıladı. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Sibel Siber, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, BKP Genel Sekreteri İzzet İzcan, güneyden AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve PEO Sendikası Genel Sekreteri Pampis Kyristis, kuzeyden de bazı sendika yöneticileri ve partililer katıldı.

Gecede Niyal Öztürk Band müzik grubu sahne alırken, Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi gösteri yaptı. CTP Girne İlçesinin hazırladığı ‘Notlarla 46 yıl’ isimli CTP şarkılarının yeni versiyonundan oluşan CD’ler de satışa sunuldu. Hemen ardından Mehmet Civa yönetiminde CTP Geleneksel Piyangosunun çekilişi yapıldı.

Resepsiyonda konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yeni CTP’nin 46 yıllık onurlu mirasın üzerine inşa edileceğini belirterek, CTP’nin yolunun barış, özgürlük, demokrasi ve dayanışma yolu olduğunu vurguladı. CTP’nin tüm Kıbrıslıların insan haklarına sahip çıkmaya devam edeceğini belirterek, Kıbrıs’ı barış adası haline getirme hayallerinden asla vazgeçilmeyeceğinin altını çizdi.

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