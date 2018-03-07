CSO’dan Kadınlar Günü konseri

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 9 Mart Cuma akşamı "Dünya Kadınlar Günü Konseri" ile Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi'nde müzikseverlerle buluşuyor.

Konserde şef olarak Chloé van Soeterstède’nin, solist olarak ise Rüya Taner’in yer alacağı bildirildii

Konserin halka açık ve ücretsiz olacağı dile getirildi.



Konser Programı



FELIX MENDELSSOHN -BARTHOLDY 'Fingal Mağarası Uvertürü' Si minör Op.26

Allegro moderato



EDVARD GRIEG - Piyano Konçertosu La minör, Op. 16

Allegro molto moderato

Adagio

Allegro molto moderato e marcato

Solist- Rüya Taner



LUDWIG VAN BEETHOVEN - 5. Senfoni Do Minor, Op.67

Allegro con brio

Andante con moto

Scherzo-Allegro

Allegro

Şef - Chloé van Soeterstède