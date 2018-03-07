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CSO’dan Kadınlar Günü konseri

CSO’dan Kadınlar Günü konseri

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası,  9 Mart Cuma akşamı "Dünya Kadınlar Günü Konseri" ile müzikseverlerle buluşuyor.

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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası,  9 Mart Cuma akşamı "Dünya Kadınlar Günü Konseri" ile Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi'nde müzikseverlerle buluşuyor.
Konserde şef olarak Chloé van Soeterstède’nin, solist olarak ise Rüya Taner’in yer alacağı bildirildii
Konserin halka açık ve ücretsiz olacağı dile getirildi.


Konser Programı

FELIX MENDELSSOHN -BARTHOLDY 'Fingal Mağarası Uvertürü' Si minör Op.26
Allegro moderato

EDVARD GRIEG - Piyano Konçertosu La minör, Op. 16
Allegro molto moderato 
Adagio 
Allegro molto moderato e marcato
Solist- Rüya Taner

LUDWIG VAN BEETHOVEN - 5. Senfoni Do Minor, Op.67
Allegro con brio 
Andante con moto
Scherzo-Allegro 
Allegro
Şef - Chloé van Soeterstède

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