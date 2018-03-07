CSO’dan Kadınlar Günü konseri
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 9 Mart Cuma akşamı "Dünya Kadınlar Günü Konseri" ile müzikseverlerle buluşuyor.
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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 9 Mart Cuma akşamı "Dünya Kadınlar Günü Konseri" ile Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi'nde müzikseverlerle buluşuyor.
Konserde şef olarak Chloé van Soeterstède’nin, solist olarak ise Rüya Taner’in yer alacağı bildirildii
Konserin halka açık ve ücretsiz olacağı dile getirildi.
Konser Programı
FELIX MENDELSSOHN -BARTHOLDY 'Fingal Mağarası Uvertürü' Si minör Op.26
Allegro moderato
EDVARD GRIEG - Piyano Konçertosu La minör, Op. 16
Allegro molto moderato
Adagio
Allegro molto moderato e marcato
Solist- Rüya Taner
LUDWIG VAN BEETHOVEN - 5. Senfoni Do Minor, Op.67
Allegro con brio
Andante con moto
Scherzo-Allegro
Allegro
Şef - Chloé van Soeterstède
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Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Dünya Kadınlar Günü
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