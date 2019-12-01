CSO’dan 4. yıl konseri

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın “Dördüncü Yıl Konseri” geçtiğimiz akşam sanatseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sanatın sınırları aşan niteliğine dikkat çekerek “Evet, ambargolar altındayız, haksız ambargolara maruz kalmaktayız ama sanatımızla, kültürümüzle sınırları aşıyoruz” dedi.

İlk konserini 28 Kasım 2015'te veren ve geçtiğimiz akşam dördüncü yılına girerek bu sürede 100’den fazla konserle 100 binden fazla sanatseverle buluştu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde, Şef Murat Cem Orhan yönetimindeki konserde, Yaman Zencirci & Pamir Kolat solist olarak sahne aldı.

Konserde, Giovanni Bottesini’nin Kontrabas Konçertosu, Wolfgang Amadeus Mozart’ın Flüt Konçertosu, Re Majör ve 41. Senfonisi sunuldu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, CSO’nun dördüncü yıl konserini izledi. Konseri Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay da dinledi.