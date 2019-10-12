CSO, sezon açılışını Bellapais Manastırı’nda yaptı
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, sezon açılış konseri, Bellapais Manastırı’nda gerçekleştirildi.
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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, sezon açılış konseri, Bellapais Manastırı’nda gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, eşi Meral Akıncı’yla birlikte izlediği konser programında, Frederic Chopin’in 2 numaralı Piyano Konçertosu’yla Ali Hoca’nın Kıbrıs Kapriçyosu yer aldı.
Şef Ali Hoca yönetiminde, solist olarak dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay’ın sahne aldığı konser, 17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali kapsamında yapıldı.
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