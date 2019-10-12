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CSO, sezon açılışını Bellapais Manastırı’nda yaptı

CSO, sezon açılışını Bellapais Manastırı’nda yaptı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, sezon açılış konseri, Bellapais Manastırı’nda gerçekleştirildi.

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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, sezon açılış konseri, Bellapais Manastırı’nda gerçekleştirildi.

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Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, eşi Meral Akıncı’yla birlikte izlediği konser programında, Frederic Chopin’in 2 numaralı Piyano Konçertosu’yla Ali Hoca’nın Kıbrıs Kapriçyosu yer aldı.

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Şef Ali Hoca yönetiminde, solist olarak dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay’ın sahne aldığı konser, 17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali kapsamında yapıldı.

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