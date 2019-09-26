Creditwest’lilere özel Mersin’de eğitim

Türkiye’nin en büyük Reasürans Brokerliği şirketlerinden Union Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş., Creditwest Insurance ve Creditwest Bank Yöneticileri için geçtiğimiz hafta Mersin’de eğitim ve motivasyon toplantısı düzenledi.

Eğitime Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel, Creditwest Insurance Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uzun, Genel Müdürü Hicran Kanat, Creditwest Insurance Yönetmen ve Yönetmen Yardımcılarıyla, Creditwest Bank Şube Müdürleri ve Muhasebe & Mali Kontrol Müdürü, Merkezi Operasyon Müdürü, Hukuk Müşaviri ve İnsan Kaynakları Müdürü katıldı. Union Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.’nin Genel Müdürü İlknur Ardıç ve Satış Müdürü Çiğdem Mavili eğitimci olarak yer aldı. İlknur Ardıç seminerde “Gelişmiş Ada Ülkelerindeki Sigortacılık Faaliyetleri ve Bankasürans Uygulamaları; Banka Sigortacılığına Konu Ürünler ve Satış Teknikleri” konusunda eğitim verdi.

Kanat: Müşterilerimize en iyi hizmeti vermek ve sektörde fark yaratmak için eğitimleri önemsiyoruz

Creditwest Insurance Genel Müdürü Hicran Kanat 1996 yılından bugüne 23 yıldır Creditwest Insurance Ltd. olarak KKTC genelinde 33 acentesi aracılığı ile zorunlu araç, kasko, sel, deprem, nakliyat, hırsızlık, ferdi kaza, cam kırılması ve asansör sigortaları dahil birçok Sigorta işlemlerini Union Resaürans Brokerliği aracılığı ile ortak olarak yaptıklarını ve şu anda adada bulunan toplam 33 Sigorta şirketinden en yüksek prime sahip ilk beş Sigorta şirketi arasında olan Creditwest’in sektörün öncü şirketlerinden olduğunu dile getirdi.

Bu kapsamda her yıl çalışanlarını sigortacılık konularında geliştirip bilgilendirmeye önem verdiklerini belirten Kanat, bu yıl ikinci kez Union Resasürans Brokerliği’nin düzenlediği eğitim ve motivasyon toplantısına katılarak sektör hakkında çok faydalı bilgiler edindiklerini belirtti.

Creditwest Insurance Genel Müdürü Hicran Kanat yaptığı açıklamada, “Günümüzde her sektörde olduğu gibi sigortacılık sektörü de talepler doğrultusunda gelişen değişen bir sektör. Kurumumuzun misyonu; müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerini yakından takip ederek, beklentilerinin de üzerinde hizmet ve ürün sunmaktır. Bu çerçevede gelişmiş ada ülkelerindeki faaliyetleri yakından takip edip, personel eğitimlerini de arttırarak müşteri memnuniyetinin üst düzeyde olmasını amaçlıyoruz.’ diyerek yenilenmeyi ve gelişmeyi önemsediklerini ifade etti.

Union Sigorta’nın yetkililerinden çok önemli bilgiler aldıklarını ifade eden Creditwest Insurance Müdürü Hicran Kanat, bu bilgileri ile detaylı fizibilite çalışmaları yapacaklarını ve çok yakında yeni ürünleri müşterilerinin kullanımına sunacaklarını belirtti. Bu eğitimin broker firması ile Sigorta yönetici ve çalışanları ile banka yöneticilerinin kaynaşma ve sektörle ilgili çok detaylı projeleri konuşma fırsatları da verdiğini ekledi.