Creditwest’in üreticilerimize desteği devam ediyor

Kuzey Kıbrıs’ta 25 yıldır halkın her kesimine bankacılık hizmeti sunan Creditwest Bank, ülkede tarım sektörünün ve tüm paydaşlarının sürdürülebilir kalkınması için gereken finansmanı sağlamaya devam ediyor.

Creditwest Bank, Patates Üreticileri Birliği ile birlikte kuru ve sulu tarıma özel finansal projelerine bir yenisini daha hayata geçirmiş oldu. İlgili işbirliği sözleşmesine Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven, TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan, Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Cyprochips Ltd. Direktörleri Günel Yücener ve Güven Yücener imza koydu.

Creditwest Bank, geçtiğimiz yıl kuru tarım üreticileri ile başlattığı finansal modelin başarılı olması ile bu yıl üreticilere sağladığı finansman kapasitesini artırarak Patates Üreticileri Birliği ile benzer bir modeli uygulamaya geçirdi. Bu yeni projede Creditwest Bank, Patates Üreticileri Birliği, TÜK ve CyproChips LTD. taraflar olarak Kuzey Kıbrıs’ın ihtiyacı olan patates üretimini karşılamaya çalışıyor. Ayrıca sanayici firmanın da projede olması sebebi ile üretilen rekoltenin belli zaman diliminde işlenerek ülke ekonomisinde katma değer yaratması hedefleniyor.

Bu işbirliği sayesinde sanayilik patates üreten üreticiler, rekoltelerini Toprak Ürünleri Kurumu’na teslim ederken, rekolteden doğan alacaklarını anında Creditwest Bank’tan tahsil ediyor. Böylelikle, patates üreticleri bir sonraki hasat dönemine erkenden hazırlanarak işlerini büyütebilme imkanı buluyor.

HALKSEVEN: İŞBİRLİĞİNİN ÜLKEDE PATATES ÜRETİMİNE KATKI SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUZ

Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven yaptığı konuşmada üreticilerin birçok sektör gibi zor bir dönemden geçtiğini, arz-talep dengesini öngöremediklerini ancak her zaman olduğu gibi üretme arzusu ile çalışmaya devam ettiklerini açıkladı. Halkseven yaptığı açıklama Creditwest Bank’ın bu yeni işbirliği modelinde finansman garantisi sağlaması ile daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşacaklarını ve ilerleyen dönemde sanayi patatesi yanı sıra sofralık patates ile benzer bir işbirliğini gerçekleştirmeyi arzuladıklarını açıkladı.

ZAHEER: TARIM SEKTÖRÜ DOĞRU POLİTİKALAR İLE GSMH’DAKİ YERİNİ %15’LERE ÇIKARABİLİR

Tarımın dünyada üretim anlamında en önemli sektör olduğunu, son 20 yıldır çıkan krizlerde tarım konusunda kendini idame ettiren ülkelerin krizlerden çok daha kolay bir şekilde çıktığını söyleyen Zaheer, KKTC’ye baktığımızda GSMH’nın %6’sının Tarım sektöründen oluştuğunu gördüklerini ve doğru politikalar, doğru finans yöntemleri ile bu yüzdeliğin %14-%15’lere çok kolay çıkarılabileceğini söyledi.

Son 5 yıldır tarım sektörüne yönelik faaliyetlerini artırdıklarını söyleyen Zaheer, en büyük desteği yine üreticilerden gördüklerini söyledi. Üreticiler ile yaptıkları temaslar doğrultusunda onların ihtiyaç ve beklentilerine yönelik ürün ve hizmetler geliştirdiklerini söyleyen Zaheer, Patates üreticileri ile önemli bir işbirliğine imza attıklarını açıkladı.