CREDITWEST okul ziyaretlerine devam ediyor

Creditwest Bank’ın, çocukların geleceğini güvence altına alarak onlara tasarruf alışkanlığı kazandırmak için yaklaşık 7 yıl önce hayata geçirdiği First Hesap Birikim Hesabı için düzenlediği kampanya sürüyor. Kampanya, veliler tarafından gelen yoğun talep üzerine 31 Ocak’a kadar uzatıldı.

Creditwest Bank Pazarlama Ekibi ve şubeleri, okul öncesi eğitim kurumlarından, kreşlerden gelen talepler doğrultusunda okul ziyaretlerini sürdürerek tasarruf bilincini genç nesillere aşılamaya devem ediyor. 2010 yılı ve sonrasında doğan çocukları kapsayan First Hesap kampanyası kapsamında açılan hesaplara Creditwest Bank’tan 500 TL’lik yatırım hediye ediliyor.

4000’e yakın kumbara hediye edildi

Çocuklara, yaşamları boyunca dünyadaki tüm kaynakların gerektiği kadar, idareli ve bilinçli tüketmeyi öğretmeyi hedefleyen Creditwest Bank, bu bilinçle Kasım ve Aralık ayı boyunca 11 okul öncesi eğitim kurumu ile kreşi ziyaret etti. Creditwest Bank şubelerinden ve okul öncesi kurumlarda 4000’e yakın kumbara çocuklara hediye edildi.