Creditwest eğitime katkı sağlıyor

Kuzey Kıbrıs bankacılık sektöründe 25. hizmet yılına giren Creditwest Bank, sosyal sorumluluk bilinci ile Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı ile işbirliğini sürdürerek 25 ihtiyaçlı ve başarılı öğrenciye geçen yıl olduğu gibi bu yıl da burs sağlıyor.

İlgili eğitim projesi için geçtiğimiz gün Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı yetkilileri Creditwest Bank yönetimini ziyaret ederek işbirliğinin ve projenin devamı için görüşme yaptı.

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Şevki Barutcu, Creditwest Bank Genel Mali Kontrol ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel, KTEV Mütevelli Heyeti üyesi Berna Yılmazoğlu Özdoğan’ın katıldığı toplantıda proje için gerekli ödemeler Vakıfa takdim edilerek eğitim alanında yapılabilecek diğer işbirlikleri konusunda kararlar alındı.

İlgili işbirliği konusunda kurum yetkilileri şunları söyledi:

Zaheer: Çocuklarımızın yeteneklerinı ortaya çıkarmak için destek vermeliyiz

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, toplumsal hayatı desteklemeye yönelik olarak yürüttükleri sosyal sorumluluk projelerinin en önemli parçasının eğitim alanı olduğunu ifade ederek KTEV ile yaptıkları bu işbiliği ile ihtiyaçlı ve başarılı öğrencilere destek olduklarını açıkladı.

Bir ülkenin gelişimi için işinde uzman, kendine güvenen nesiller yetiştirmek gerektiğini belirten Zaheer, Kıbrıs’ta çok yetenekli çocukların var olduğunu ancak bu yeteneklerin açığa çıkması için desteğe ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Zaheer, Creditwest Bank olarak KTEV’e sadece sponsorluk desteği vermekle kalmayıp burs programalarının daha etkin duyurulmasına destek vereceklerini ayrıca Vakfın daha etkin ve modern yöntemlerle halktan bağış toplayabilmeleri için teknolojik altyapılarını kullandırmaya hazır olduklarını açıkladı.

Barutcu: Orta, lise ve üniversite öğrencilerine burs sağlayan tek sivil toplum kuruluşuyuz

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Şevki Barutcu yaptığı konuşmada 2019 yılının hem Vakfın hem de Creditwest Bank’ın 25. Kuruluş yıldönümü olduğunu ve bu işbirliğinin Vakfın eğitim alanındaki faaliyetlerine önemli bir katkı yapacağına inandığını açıkladı. Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın orta, lise ve üniversite öğrencilerine burs veren tek sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, bu bağışlar ile eğitimdeki fırsat eşitliğini sağlamayı hedeflediklerini açıkladı. Barutcu, KTEV’in kurulduğu günden bugüne 1500 öğrenciye Eğitim hakkı tanıdığını ve Creditwest Bank gibi büyük kurumların desteği ile eğitime katkı yapmaya bundan sonra da devam edeceklerini açıkladı.