Creditwest Bank’tan üreticilere ihtiyaç kredisi

Ekonomi faaliyetlerini desteklemek, ülke ekonomisine ivme kazandırmak ve üreticilere kaynak sağlamak amacıyla Devlet kuruluşu olan KKTC Kredi Garanti Fonu ile Creditwest Bank arasında yeni bir kredi ürünü hayata geçti.

İlgili krediden kuru, sulu tarım, süt ve hayvan üreticileri ile narenciye, patates üreticileri ve sera tarımı yapan üreticiler yaralanabilecek.

Ülke üreticilerinin kullanabileceği bu krediye ödeme planı % 12 faiz oranı üzerinden hesaplanırken faizin %3’lük kısmı aynı ay içerisinde Kredi Garanti Fonu’ndan alınarak işletme hesabına aktarılmaktadır.

Destek amaçlı tasarlanan Üretici Kredisi’nde faiz dışında komisyon, pul masrafı ve benzeri masraf (üçüncü kişilere ödenenler hariç) alınmayacaktır. Üretici kredisinde herhangi bir kredi kullanım amacı gözetmeden 100,000 TL üst limiti belirlendi.

KKTC Kredi Garanti Fonu Destekli Üretici Kredisi 36 ay vadeli olup ilk 6 ay geri ödemesiz olarak açıklandı. Krediye başvurmak isteyen üreticilerin kimlik kartı ile üretici olunduğunu kanıtlayan herhangi bir belge ile Creditwest Bank şubelerine gelmeleri yeterli oluyor.

Creditwest Bank, KKTC’te tarım ve hayvancılık ile uğraşan kesimlere yönelik ürün ve hizmetlerini her geçen gün geliştirmekte olup, son dönemde TÜK ve üretici birlikleri ile yaptığı finansman anlaşmaları ile ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.