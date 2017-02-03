Creditwest Bank Mobil ve İnternet Bankacılığı kullanan müşteriler bankacılık işlemlerini diledikleri yerden hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yaparken hediye de kazanıyor!

14 Şubat Sevgililer Günü kampanyasına katılmak için müşterilerin Mobil ve İnternet Bankacılığına giriş yaptıkları zaman ekranlarına çıkan kampanya bildirimine ‘İlgileniyorum’ demeleri yeterli oluyor. Mobil ve İnternet bankacılığı kullanıcıları 06 Şubat 2017 gün sonuna kadar kampanyaya katılabiliyor. Şanslı 10 çift 07 Şubat’ta Creditwest Bank Genel Müdürlüğünde Noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek ve aynı gün kazananlar bilgilendirilecektir.

10 ÇIFTE ELEXUS HOTEL’DE GÜZEL BİR GECE

Kampanyayla ilgilenenler arasında Noter huzurunda yapılacak çekilişle 10 çift’e Elexus Hotel’de bir gecelik konaklama ve Rafet El Roman konserine katılım hakkı verilecek. 11 Şubat 2017 gecesi Elexus Otel’de yemek ve sonrasında gerçekleşecek konser sonrası konaklama kazanacak 10 çifti güzel bir gece bekliyor.