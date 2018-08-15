Creditwest Bank’tan ödeme kolaylığı

Creditwest Bank, yabancı para cinsi üzerinden kredisi olan müşterilerine, dövizin son dönemdeki yükselişinden kaynaklı mağduriyetlerini giderebilmek amacıyla bir dizi yeni uygulama başlattı.

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Kuzey Kıbrıs’ın en büyük özel bankası olarak hem birikim yapan hem de kredi kullanan tüm müşterilerinin bugün ve her zaman yanlarında olduklarını açıkladı. Zaheer, Creditwest Bank’ın Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Japan Credit Rating (JCR) Eurasia tarafından rating notu alan tek banka olduklarını ve 6 yıldır ‘AA+’ notu alarak güçlü mali yapılarını her yıl sürdürdüklerini ekledi.

KREDİSİ OLAN MÜŞTERİLERE FARKLI ÖDEME KOLAYLIKLARI SAĞLANIYOR

Creditwest Bank son dönemdeki dövizin öngörülemeyen yükselişi ile özellikle Yabancı Para kredisi olan müşterileri için kolaylıklar sağlayacaklarını açıkladı.

Yalnızca Faiz Ödeme (Interest Paid Only) Uygulaması

Yabancı para cinsinden kredisi olan müşteriler isteğe bağlı olarak bir yıl boyunca ödemesi gereken taksit tutarı yerine yalnızca aylık faizini ödeyebilecektir. Yurtdışında gelişmiş ülkelerde de ‘İnterest Paid Only’ uygulaması bulunmaktadır.

TL ve Yabancı Para Kredilerde Taksit Atlatma

Dövizin artışı yanı sıra özellikle önümüzdeki bayram ve öğretim döneminde artan giderleri de düşünerek bir ay taksit atlatma seçeneği TL ve YP kredisi olan tüm bireysel müşterilere sunuluyor. Uygulamadan yararlanmak isteyen müşteriler için son başvuru tarihi 07 Eylül 2018’dir.

Müşterilerin Gelirine Göre Taksit Planlama

Müşterilerin gelirine ve ödeme gücüne göre taksit planlaması imkanı da sağlayan bu yeni uygulama ile mevcuttaki taksit tutarından %30’lara varan indirimler yapılarak ödeme kolaylığı amaçlanmıştır. Bu durumda müşteriler eksik ödediği taksit tutarlarını vade hitam tarihinde tek seferde ödeyebilecektir.

Tüm bu uygulamalar için Creditwest Bank müşteriden herhangi bir masraf ve komisyon talep edilmeyecektir.