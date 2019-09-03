Creditwest Bank’tan kuru tarım kampanyası

Creditwest Bank son 3 yıldır çiftçiler ve üreticilere sunduğu özel hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Creditwest Bank, çiftçilerin yeni hasat döneminde tohumluk arpasını finansman sıkıntısı çekmeden alabilmesi için Kuru Tarım Kampayası’nı hizmete koydu.

Geçtiğimiz Haziran ayında, çiftçilerin zahire teslimlerinden doğan Toprak Ürünleri Kurumu ödemelerinin Creditwest Bank şubelerinden gerçekleşmesi için TÜK ile Creditwest Bank arasında protokol imzalanmıştı. Protokol uyarınca çiftçiler zahire tesliminde TÜK’ten alacakları ödemelerini anında Creditwest Bank’ın tüm şubelerinden alma imkanı elde ettiler. Creditwest Bank’tan verilen bilgide, halen devam eden bu uygulama ile çiftçilerin, 2019 yılında TÜK’e teslim ettikleri zahirelerden kaynaklı alacaklarını erken alarak hem tüm giderlerini zamanında karşılama olanağı yakaladığı hem de özellikle yeni ekim dönemi için ihtiyaçları doğrultusunda gerek gördükleri yatırımlarını yapmak için gerekli girişimlerini hızlandırabilecekleri aktarıldı.

Çiftçilere 12 ay sonra ödeme imkanı

Yeni ekim dönemi hazırlıklarının çok kısa bir süre sonra başlayacak olması sebebiyle Creditwest Bank tüm şubelerinde Kuru Tarım Kampanyası’nı hizmete koyduğunu açıkladı. Creditwest Bank’tan yapılan açıklama şöyle: Bu kampanya ülke çiftçilerinin özellikle Toprak Ürünleri Kurumu’ndan satın alacakları tohumluk arpa ihtiyaçlarını, hızlı onay ve 12 ay sonra ödeme imkanı ile sağlıyor. Çiftçilerin nakit sıkıntısı çekmeden tohumluk arpasını allabilmesi için 100,000 TL’ye kadar kredi imkanı tüm Creditwest Bank Şubelerinde sunuluyor. 12 ay sonra ödeme imkanı olması çiftçilere çok önemli bir avantaj yaratmakla birlikte, rekolte zamanına kadar herhangi bir ödeme yapılmayacak olması kampanyanın en önemli artısı olarak görülüyor. Creditwest Bank, Ççiftçilerin yeni ekim döneminde tohumluk arpa ihtiyaçlarını bu kampanya ile tedarik etmelerini sağlayarak önemli bir destek sağlıyor.

Özellikle geçtiğimiz yılın verimli olması sebebiyle ülke çiftçilerinin bu yıl da ekim dönemini çok yoğun bir şekilde geçirecekleri düşünülerek, Toprak Ürünleri Kurumun’dan tohumluk arpa satın alımı için yoğun bir talep olacağı tahmin ediliyor. Bu noktada Creditwest yeni kampanyası ile ülke çiftçilerine finansman desteğini devam ettireceğini vurgulandı”