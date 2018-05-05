Creditwest Bank’ın kadın girişimciler ve üreticilere yönelik hizmetleri tanıtıldı

Creditwest Bank, Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneği tarafından bu yıl 10.su düzenlenen Geleneksel Enginar Festivaline katılarak kadın girişimci yarışması ‘İşte Fikrim’ projesi ile çiftçi ve hayvan üreticilerine yönelik hizmet ve ürünlerini tanıttı.

İşte Fikrim Proje Yarışması için son başvuru 7 Mayıs

Creditwest Bank tarafından Festivalde açılan stantta, yarışma ile ilgili kadın girişimcilere bilgi verilip broşür dağıtıldı. Stantta hazır olan İş Kadınları Derneği Şenay Ekingen, projeye tüm kadın girişimcilerin başvurularını beklediklerini ve yarışmanın ilk yılı olması sebebiyle katılım formunun basit ve sade bir şekilde hazırlandığını belirtti.

Kadının ekonomideki yerini güçlendirmek amacıyla İş Kadınları Derneği ve Creditwest Bank’ın işbirliği ile hayata geçen “İşte Fikrim” Proje Yarışması için son başvuru tarihi 07 Mayıs 2018 olarak belirlenmişti. Projeye, işini geliştirmek isteyen veya kendi işini kurmayı hedefleyen 25 ile 60 yaş arası kadın gişirimciler başvurabilir. Proje ile ilgili detaylı bilgiye ve başvuru formuna www.creditwestbank.com adresinden ulaşılabilir.

“İşte Fikrim” Proje yarışmasında 1. seçilecek olan kadın girişimciye Creditwest Bank tarafından 15.000 TL, 2. seçilecek olan kadın girişimciye sahibine 10.000 TL’lik para ödülü, 3. ve 4. Proje sahibine ise 1 yılı faizsiz olmak üzere kredi sağlanacak.