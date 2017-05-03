Creditwest Bank yöneticilerine motivasyon toplantısı düzenlendi

Creditwest Bank İnsan Kaynakları bölümü tarafından Creditwest Bank yöneticilerine yönelik İzmir Çeşme’de geçtiğimiz hafta Motivasyon Toplantısı düzenlendi.

Motivasyon artırma amacıyla düzenlenen etkinlikte yöneticilere hayatta daha mutlu ve başarılı olmak amacıyla teorik ve pratik bilgiler içeren bir günlük bir eğitim verildi .

İstanbul merkezli Funofis eğitim şirketinden uzman eğitmenlerle Çeşme Sheraton Hotel’de düzenlenen eğitime yaklaşık 30 yöneticisi katılım gösterdi.

Eğitimin ilk bölümünde Mizah Atölyesi eğitmeni Cengiz Ferhat Altay tarafından doğaçlama egzersizler ile mizah üretimi ve stresle mücadele teknikleri öğretildi. Ardından Nefes ve Kahkaha Yogası Eğitmeni Selin Yetimoğlu tarafından doğru nefes tanımı ve uygulamalı nefes tekniklerini içeren Nefes ile Stres Yönetimi Atölye’si gerçekleşti. Eğitim programının son bölümünde Hayatın Ritmi Atölyesi adlı eğitimle (Müzik ile Doğaçlama Becerileri ve takım Psikolojisi), farklı grupların tek bir uyum yaratabilmesini sağlamak ve akışı bozmadan grup içinde katkılar sağlayabilme yolları ile ilgili Psk. Özgür Fatih Ataç tarafından eğitim verildi.