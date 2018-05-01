Creditwest Bank yöneticilerine motivasyon toplantısı

Creditwest Bank İnsan Kaynakları bölümü tarafından Creditwest Bank yöneticilerine yönelik İzmir’de Motivasyon Toplantısı düzenlendi. Motivasyon artırma amacıyla düzenlenen etkinlikte yöneticilere Duygusal Zeka ile Etkin İletişim ve Yapıcı Davranış yöntemleri konusunda teorik ve pratik bilgiler içeren bir günlük bir eğitim verildi.

Motivasyon eğitimi, İstanbul merkezli Balance and Change Center eğitim şirketinden Genos Duygusal Zeka Geliştirme Uzmanı ve Deep Change Spiritüel Zeka Koçu Cem Atat ve Banu Koç Çakan tarafından Swiss Otel’de gerçekleşti. “Duygusal Zeka Yetkinlikleri’nin geliştirilmesine yönelik olan eğitime yaklaşık 30 Creditwest Bank yöneticisi katılım gösterdi.

“Duygusal Zeka ile Etkin İletişim ve Yapıcı Davranış” programı, kurum çalışanlarını ve yöneticilerini, duygusal zekalarını bilimsel araçlarla geliştirerek, kendi ve diğerlerinin performanslarını en üst seviyeye taşıyacak yöntemleri uygulamaya hazır hale getiriyor.

Motivasyon toplantısının son gününde Creditwest Bank yöneticileri İzmir bölgesindeki tura katıldı.