Creditwest bank ‘Sevgililer Günü’nde sevindirdi

Creditwest Bank 25. Yılında 25 kredi kartı müşterisine ‘Sevgililer Günü’nde birbirinden güzel hediye kazandırdı.

Creditwest Bank kredi kartını 21 Ocak -11 Şubat tarihlerinde 200 TL ve üzeri alışveriş yapan müşterileri arasında yapılan çekilişle 25 kişi Sevgililer Gününde sevindirildi.

Kampanya çekilişi 12 Şubat 2019’da Creditwest Bank Genel Müdürlük binasında Kaymaklı Noteri Ahmet Çakıcı tarafından, Pazarlama ve Kurumsal İletişim yetkilileri huzurunda yapıldı.

Çekilişte Zehra Cengiz, Çift Kişilik Acapulco Resort Hotel’de Sevgililer Gününe Özel 16 Şubat tarihinde yemek eşliğinde Ferhat Göçer konseri ve tam pansiyon 1 Gece Konaklama, Sinem Niziplioğlu, Remzi Yıldız, Münüse Arkan, Rifat Boytam, Hakan Atilla, Hasan Ballı, Nuray Baldan, Mehmet Civa İse Çift Kişilik Acapulco Resort Hotel’de Tam Pansiyon 1 Gece Konaklama, Emine Kırcal Kurt, Ali Çağlar, Nevzat Akçagil, Gamze Keleşzade İse Önder Alışveriş Merkezinde harcayabilecekleri 1,000’er TL’ lik Alışveriş Çeki, Ayten A Uysal, Şifa Osum, Ali Durusoy, Neslihan Oğuz Altınbaş Kuyumculukta harcayabilecekleri 1,000’er TL Lik Alışveriş Çeki, Derviş Zurnacılar, Tözüm Tarjan, Ceren Çalıcıoğlu, Serpil Boytam İse Başmanlar Ltd.’den harcayabilecekleri 1,000’er TL’lik Alışveriş Çeki, Fikriye Bağsever, Buket Şansalan ,Serdar Eren, Ertan Paralik İse Derya Butik’den harcayabilecekleri 1,000’er TL Lik Alışveriş Çeki kazandı.

Hediye kazanan bazı talihliler şunları söyledi:

Şifa Osum: Altınbaş Kuyumculuk’tan 1000 TL değerinde hediye çeki kazandım. İlk defa çekiliş ile böyle bir hediye kazandım. Çok mutluyum. Creditwest Bank’a teşekkür ederim.

Remzi Yıldız: Acapulco Otel’de tam pansiyon bir gece konaklama kazandım. Kampanyayı düzenleyen Creditwest Bank’a ve yetkililerine teşekkür ederim.

Ali Durusoy: Altınbaş Kuyumculuk’tan 1000 TL hediye çeki kazandım. Çok sevindim. Kurulduğu günden bu yana Creditwest Bank Cardplus kredi kartı kullanıyorum ve çok memnunum.

Nevzat Akçagil: Önder Alışveriş Merkezinden kullanılmak üzere 1000 TL alışveriş çeki kazandım. On yıldan fazladır Creditwest Cardplus kredi kartı kullanıyorum. Taksit ve puan avantajları var ve her iş yerinde pos cihazı bulunuyor. Creditwest’ten ve çalışanlarından da çok memnunum. Tekrar teşekkür ederim.

Münüse Arkan: Acapulco Resort Hotel’de tam pansiyon çift kişilik 1 Gece Konaklama ödülü kazandım. Evlilik hazırlığı yaptığım bir dönemde Creditwest Bank kredi kartını yoğun olarak kullanıyorum. Kartımdan çok memnunum. Ödüle çok sevindim, teşekkür ederim.

Serpil Boytam: Başmanlar Ltd.’den 1,000 TL’lik alışveriş çeki kazandım. 2012’den beri Creditwest Bank kredi kartı kullanıyorum. Karttan çok memnunum. Creditwest ailesine teşekkür ederim.