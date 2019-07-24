Creditwest bank çalışanlarına eğitim

Çalışanlarının sürekli gelişimini hedefleyen Creditwest Bank, 40 çalışanına Finans Matametiği konusunda 2 günlük bir eğitim verdi.

İTÜ İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü Muhasebe Finans Çalışma Grubu Başkanlığı ve İTÜ Executive MBA Programı Korodinatörü Prof. Dr. Oktay Taş tarafından Golden Tulip Otel’de verilen eğitime Creditwest Bank Gişe Müşteri Hizmetleri ve Genel Müdürlük pozisyonlarından 40 kişi katıldı.

Finansal yönetimde yer alan matematiksel hesaplama yöntemlerini pratik bir yaklaşımla sunmayı ve bu yöntemlerin finansal karar alma süreçlerinde ve finansal yönetimde nasıl kullanıldığını analiz etmeyi amaçlayan eğitim çok verimli geçti.

Katılımcılar finansal problemlerin çözümüne pratik bir yaklaşım gösterme konusunda yeni bir bakış açısı edinmiş oldu.

2 günlük eğitimin konuları; paranın zaman değeri ve faiz kavramları, faizi etkileyen faktörler, faiz hesaplamaları, anüite hesaplamaları ,kredi itfa tablolarının hazırlanması proje değerlendirme yöntemleri ve finans matematiği, fonlamanın maliyeti , bazı bankacılık ürünlerinin matematiksel analizi , finansal kiralama ve sistematiğini içeriyordu.

Çelebi: Müşterilere daha iyi hizmet vermek ve sektörde fark yaratmak için çalışan gelişimini önemsiyoruz

Creditwest Bank İnsan Kaynakları Müdürü Fatma Zorlu Çelebi, çalışanların uzmanlıkları ile kariyer planları çerçevesinde sürekli iç ve dış eğitimler verdiklerini belirterek, bankacılık gibi teknoloji ile iç içe olan ve sürekli gelişen bir sektörde, işinde uzman bankacılar yetiştirmek için Creditwest Bank’ın sürekli eğitim politikasına bundan sonra da devam edeceğini ekledi.