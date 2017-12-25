Creditwest Bank çalışanları yeni yıla Buray ile girdi

Kuzey Kıbrıs genelindeki 12 Creditwest Bank Şubesi, Creditwest Bank Genel Müdürlük, Creditwest Insurance ve Creditwest Finance’ın 270 Creditwest çalışanı başarılı ve verimli geçen 2017 yılının yorgunluğunu Colony Otel’de düzenlenen yılbaşı partisinde attı.

İnsan Kaynakları tarafından organize edilen gecede 20. 15. ve 10. Yılını dolduran 38 çalışana plaketleri ve kıdem altınları Altınbaş Holding ve Creditwest Bank üst yönetimi tarafından takdim edildi. Ayrıca yıl içerisinde en başarılı, en çok satış yapan ve birçok kategoride başarı elde etmiş olan bölümlere, takımlara ve çalışanlara Creditwest’in Yıldızları ödülleri takdim edildi.

Etkinliğe Creditwest Bank Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Altınbaş, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Creditwest Bank YK Üyesi Sofu Altınbaş, Altınbaş Holding YK Üyesi Vakkas Altınbaş, Creditwest Bank YK Üyesi Sedef Altınbaş ve Serdar Altınbaş, Altınbaş Holding CEO’su Mehmet Sait Kayahan, Creditwest Bank YK Üyesi Ufuk Karakaya katılarak kıdem altınlarını ve Yılın En’lerine plaketlerini takdim ederek kısa birer konuşma yaptı.

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer konuşmasında 2017 yılında da bankanın sağlıklı büyümesini sürdürdüğünü söyleyerek “2017’yi çok başarılı tamamladık ve bu başarıda çalışanların rolü çok büyük. Bu başarılı takımın bir üyesi olduğum için gurur duyuyorum ve kendimi çok şanslı hissediyorum.” dedi.

Geceye Türkiye’de çok önemli başarılar elde etmiş Kıbrıslı sanatçı Buray Sahne alarak en güzel şarkılarını Creditwest için seslendirdi.