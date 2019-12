Creditwest Bank çalışanları eğlendi

Creditwest Bank çalışanları geçtiğimiz hafta Colony The House’ta düzenlenen karaoke gecesinde buluştu. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı gecede çalışanlar doyasıya eğlendi.

Creditwest Bank Genel Müdürlük, Creditwest Insurance ve şube çalışanlarının katıldığı gecede hem eğlence hem de takım ruhunun en güzel örneği sergilendi.

Her yıl düzenlenen ve Creditwest Bank’ın şirket içi motivasyonu artırmak amaçlı olarak düzenlediği etkinliğe 150’ye yakın Creditwest’li güzel bir gece geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Konu ile ilgili bilgi veren İnsan Kaynakları Müdürü Fatma Zorlu Çelebi, Creditwest Bank olarak 2012 yılından beri her ay şirket içi iletişimi arttırmak, çalışanları iş ve sosyal yaşam dengesini kurmaya teşvik etmek, motivasyonlarını yükseltmek ve çalışanları bir araya getirerek keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacı ile her ay sosyal aktivite düzenlediklerini bildirdi.

Geceye katılan Creditwest’liler diledikleri Türkçe ve yabancı şarkıları söyleyerek güzel bir gece geçirerek kaynaşma fırsatı buldu.