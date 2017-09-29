CREDITWEST Bank çalışanına yatırım yapmaya devam ediyor

Müşterilerine kaliteli ve etkin hizmet vermek için çalışanlarına sürekli eğitim ve gelişim programı düzenleyen Creditwest Bank, son olarak iç eğitmenlerine yönelik bir eğitim programı düzenledi.

Banka bünyesindeki çalışanlarını ‘İç eğitmen’ olarak yetiştiren Creditwest Bank, geçtiğimiz gün “Eğitimcinin Eğitimi – Eğitimlerimizi nasıl farklılaştırırız.’ konulu 2 günlük eğitim gerçekleştirdi.

Eğitmen Biran Onat Yılancıoğlu tarafından bankacılık eğitimleri nasıl farklılaşır konusunda iç eğitmenlere verilen eğitimde; öğrenmeyi pekiştiren ve deneyimsel öğrenmeyi sağlayan eğitim aktiviteleri hazırlama konusunda bilgiler verildi. Ayrıca iç eğitmenin eğitimde enerji yaratması ve enerjiyi kontrol etmesi, beyne hitap eden kalıcı görseller yaratmak amacıyla flipchart kullanımı, eğitimlerde katılımcıya göre esneklik sağlanması ile renkli ve yaratıcı materyallerinin eğitimde kullanımı konuları işlendi.

ÇELEBİ: MÜŞTERİLERE DAHA İYİ HİZMET VERMEK VE SEKTÖRDE FARK YARATMAK İÇİN ÇALIŞAN GELİŞİMİNİ ÖNEMSİYORUZ

Creditwest Bank’ın çalışanlarına yönelik eğitim programları ile ilgili bilgi veren İnsan Kaynakları Müdürü Fatma Zorlu Çelebi, ‘Mutlu müşteri için mutlu çalışan yaratılması gerekir.’ diyerek müşterilere daha iyi hizmet sunmak ve fark yaratmak için çalışanlarının gelişimine özel önem verdiklerini belirtti.

Çelebi, bankanın gelişim vizyonu, çalışanların uzmanlıkları ile kariyer planları çerçevesinde sürekli iç ve dış eğitimler verdiklerini ifade ederek özellikle iç eğitimlerin, çalışanların bankanın yeniliklerine ve projelerine adapte olması ve yeni uygulamaların tüm bankaya yayılması için çok faydalı olduğunu ifade etti.

Creditwest Bank İnsan Kaynakları Müdürü Fatma Zorlu Çelebi, bankacılık gibi teknoloji ile iç içe olan ve sürekli gelişen bir sektörde, işinde uzman bankacılar yetiştirmek için Creditwest Bank’ın sürekli eğitim politikasına bundan sonra da devam edeceğini ekledi.