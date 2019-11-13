Creditwest Bank Brandweek 2019’a katıldı

İstanbul Zorlu PSM’de gerçekleşen reklam, pazarlama, medya, inovasyon ve iletişim dünyasının buluştuğu Brandweek 2019’a Creditwest Bank Kurumsal İletişim Yetkilileri ve Creditwest Bank Yazılım mühendisleri katıldı. İletişim ve pazarlama dünyasının inovatif zihinlerini ve yaratıcı projelerini buluşturan Brand Week Istanbul bu yıl yedinci kez 4 – 8 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleşti.

Creditwest Bank son 2 yıldır iletişim, teknoloji ve inovasyon alanında çalışan personelini Brand Week İstanbul’a göndererek dünyadaki yeniliklerin Kuzey Kıbrıs’ta da uygulanması konusunda destek sağlıyor. Bu yılki etkinliğe Creditwest’ten Yazılım Mühendisleri Ayşen Tunca, Gizem Olgu, Ali Fidanlı ve Kurumsal İletişim ekibinden Çağla Akdoğdu, Gamze Fuat ve Yusuf Ünveren katıldı.

Son yıllarda bir ekonomi ve finans merkezi olarak hızla yükselen İstanbul’u, sahip olduğu büyük potansiyelle bir yaratıcılık üssü olarak konumlandırmak isteyen Brand Week Istanbul, fikirleri ve markalarıyla değişim yaratmak isteyenlere ilham vermeyi amaçlıyor.

İş dünyası, markalar, reklam, medya ve iletişim dünyasından önde gelen katılımcılarını bu yıl 'Geleceği Tasarlamak' temasıyla buluşturan Brand Week Istanbul 2019’in açılış konuşmasını İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı.

Geleceği Tasarlamak temasını sanat, teknoloji, iş dünyası, bilim ve eğlence dünyasından farklı perspektiflerle ele alan Brand Week Istanbul’a katılanlar bu yıl Türkiye’den ve dünyadan birçok uzmanı dinleme fırsatı buldu. 1976 yılından itibaren Silikon Vadisi şirketleri başta olmak üzere pek çok Fortune 500 şirketine kurumsal kimlik tasarlayan, Apple’ın efsanevi logo tasarımcısı Rob Janoff; M87 Kara Deliği ekibinden 200 bilim insanı içinde tek Türk bilim insanı olarak yer alan Astronomi ve Astrofizik Bölümü Profesörü Feryal Özel; dijital dönem öncesinde reklam dünyasının en etkili ve yaratıcı isimlerinden biri olan, stratejileri ve içgörüleri bugün de sektöre yön vermeye devam eden Dave Trott; Be More Pirate kitabının yazarı ve girişimci, dünyanın ilk interaktif multi-platform televizyonu Dubplate Drama’nın kurucusu Sam Conniff; NASA’nın komplike kavramlar ve zorlu araştırmalarını yaratıcı hikayelere dönüştürerek insanlığa sunan iletişim profesyoneli Dan Goods; bugün kullandığımız pek çok teknolojinin mimarı ve Carnegie Mellon Üniversitesi Yapay Zeka ve İnsan-Makine Etkileşimi Enstitüsü profesörü John Zimmerman, CERN-ATLAS Deneyi Ülke Temsilcisi ve CERN-CAST Deneyi Takım Lideri Serkant Ali Çetin, Garanti Bankası Eski CEO’su ve Selendi Şarapları Kurucusu Akın Öngör ve iyzico Kurucusu Barbaros Özbuğutu konuşmacılar arasındaydı.