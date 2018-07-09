Creditwest Bank bonosu yoğun ilgi gördü

Creditwest Bank’ın, 18-19-20 Haziran tarihlerinde arasında gerçekleştirdiği Türk Lirası ve Döviz cinsinden bono ihracı, yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Kuzey Kıbrıs’ta döviz bazında bir ilk olarak gerçekleşen Bono ihracında Creditwestbank TRY ve Döviz bazında toplam 20.231.000.- TRY(Türk Lirası) ihraç gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza attı.

BİZE GÜVENEREK YATIRIM YAPAN MÜŞTERİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ

Konu ile ilgili bilgi veren Genel Müdür Mazher Zaheer, Creditwest güvencesinde sunulan bonolara ilgiden dolayı çok memnun olduklarını ve müşterilerine kendilerine gösterilen güvenden dolayı teşekkür etmek istediklerini ifade etti. Zaheer, ticari ve bireysel yatırımcılara yüksek getirili yatırım imkanı sağlayan Creditwest Bono ihracını önümüzdeki dönemde de gerçekleştirmeye devam edeceklerini de açıkladı.

Kuzey Kıbrıs’ta birikimlerini mevduat dışında diğer finansal enstrümanlarda değerlendirmek isteyen müşteriler için bonoların yüksek getiri sağlayan alternatif bir ürün olduğunu söyleyen Zaheer, Dünya uygulamalarında Bono ve tahvil ihraçlarının sermaye piyasaları aracılığı ile gerçekleştirildiğini, dolayısıyla bu işlemlerin yaygınlaştırılarak KKTC’de de sermaye piyasasının gelişimine katkı konacağını belirtti.

Banka olarak diğer bir diğer amaçlarının; otoritelerle işbirliği yaparak finans sektörü için gerekli altyapıların oluşmasını sağlamak suretiyle, diğer uluslararası finansal ürünlerin ülkemizde de arz edilmesine öncülük etmek olduğunu belirtti.

Bunun yanında söz konusu Finansal ürünlerin Türkiye başta olmak üzere diğer ülkelere de sunularak ülkemize kaynak sağlanması da planlanmaktadır.