Creditwest Bank ailesi piknikte buluştu

Creditwest Bank’ın her yıl tüm çalışan ve ailesi için düzenlediği Geleneksel Mayıs pikniği geçtiğimiz Cumartesi gerçekleşti. 350’ye yakın çalışanı ve aileleri ile birlikte Alevkayası’nda düzenlenen piktikte buluşan Creditwest ailesi ‘İşci ve Bahar Bayramı’nı kutladı.

Creditwest Bank İnsan Kaynakları Müdürü Fatma Zorlu Çelebi, her yıl Geleneksel Piknik aktivitesine çalışan ve ailelerinin çok yüksek oranda katılım gösterdiğini belirterek, Creditwest Bank İnsan Kaynakları Bölümü ve İdari İşler tarafından organize edilen pikniğe yaklaşık 350 kişinin katılım gösterdiğini, banka olarak bu organizasyonu her yıl daha eğlenceli ve keyifli hale getirmek için Part Time adındaki özel organizasyon şirketi ile anlaşarak hem yetişkinler hem de çocuklar için çeşitli aktiviteler ve oyunlar düzenlediklerini açıkladı.

Çalışanlar etkinlikte mangal keyfi yaparak kendileri için özel hazırlanan oyunlara katıldılar. Tavla turnuvası, halat çekme gibi aktivitelere katılan çalışanlar ve aileleri güzel bir gün geçirdiler. Etkinlikte sadece çocuklara özel hazırlanan eğitici ve öğretici etkinlikler de vardı. Çocuklar için tual boyama, taş boyama ve takı tasarımı gibi yaratıcı aktivitelerin yanısıra yüz boyama, halat çekme, oyunları ile eğlenceli vakit geçirdiler.

Bu piknikte tüm Creditwest ailesi kaynaşma fırsatı bularak hep birlikte güzel bir gün geçirdiler.