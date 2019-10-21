Creditwest bank 25. yılını kutladı

1993 yılında Kuzey Kıbrıs’ta bankacılık hayatına başlayan Creditwest Bank, 270 Çalışanı, müşterileri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla 25. hizmet yılını görkemli bir etkinlikle kutladı. Acapulco Hotel’de gerçekleşen etkinlikte, Türkiye’den ve Kıbrıs’tan ekonomi uzmanlarının katılımı ile Ekonomi Paneli ve sonrasında Ziynet Sali konseri gerçekleşti.

Creditwest Bank 25.yıl kutlama etkinliğine Başbakan Ersin Tatar, bazı milletvekilleri, Altınbaş Holding Onursal Başkan Ali Altınbaş, Alpet Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş, Creditwest Bank Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Altınbaş, Altınbaş Holding CEO’su Mehmet Sait Kayahan, Creditwest Bank Yönetim Kurulu üyeleri ile Altınbaş Holding Yönetimi katıldı. Etkinliğe Kuzey Kıbrıs’tan ve Türkiye’den iş insanları, basın mensupları, ekonomi uzmanları ve Creditwest Bank ile Creditwest Insurance çalışanları katılım gösterdi. Altınbaş Holding ve Banka yönetiminin konuşmalarının ardından gerçekleşen Ekonomi Panelinin sonrasında bugüne kadar emeği geçen geçmiş genel müdür ve yardımcılarına teşekkür plaketi takdim edildi.

TATAR: CREDITWEST GİBİ KURUMSAL FİRMALAR İSTİHDAM İMKANI VE DÜZENLİ VERGİ ÖDEMESİ SAĞLIYOR

Etkinliğin konser bölümünden önce konuşan Başbakan Ersin Tatar, Altınbaş ailesini Kuzey Kıbrıs’taki tüm yatırımları için tebrik ettiğini, Altınbaş Holding’in tüm iştiraklerinin gençlerimize istihdam imkanı ve ekonomiye de düzenli vergi geliri sağladığını belirtti. Bu başarılı firmalarda en büyük emeğin çalışanlara ait olduğunu ve işine dört elle sarılan Creditwest Bank çalışanlarını tekrardan tebrik ettiğini söyledi.

MAZHER ZAHEER: CREDITWEST BANK’I KUZEY KIBRIS’IN EN BÜYÜK ÖZEL BANKASI YAPAN HALKIMIZA SONSUZ TEŞEKKÜR

Etkinliğin Açılış konuşmasını gerçekleştiren Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer Creditwest Bank’ın bugün itibariyle 270 çalışanı, %10 Pazar payı, 94.000’ i aşan müşteri sayısı ile büyük bir aile olduğunu belirterek, yirmi beş yıl önce büyük hedeflerle çıktıkları bu yolda Creditwest’i sektörüde öncü yapan Kuzey Kıbrıs halkına teşekkür etti. Sektörüde 3 Milyar 900 Miyon TL’ye ulaşan aktif büyüklüğü, son 6 yıldır 67 Milyon TL vergi ödemesi ve 100 Milyon TL ödenmiş sermayesiyle Creditwest Bank’ın Kuzey Kıbrıs’ın en büyük özel bankası olduğunu belirten Zaheer, bu başarıda çalışanların en büyük paya sahip olduğunu belirtti. Öncelikle 25 yılda emeği geçen tüm yönetim ekibi, tüm çalışanlara ve yatırımları için Creditwest’i tercih eden herkese teşekkür etti.

NUSTER ALTINBAŞ: SEKTÖRÜ DÜZENLEMEYEN UYGULAMALARI İÇİN MERKEZ BANKASI’NA TEŞEKKÜR EDERİZ

Creditwest Bank Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Altınbaş yaptığı konuşmada; Altınbaş ailesi olarak Kuzey Kıbrıs’ın dinamizmine hep inandıklarını ve güvendiklerini , bu kapsamda diğer sektörlere yatırımlar yanında 25 yıl önce bankacılık sektörüne de adım attıklarında büyük heyecan duyduklarını belirtti. Bugün geriye baktıklarında ne kadar doğru bir karar verdiklerini hep birlikte gördüklerini belirten Nusret Altınbaş, geldikleri noktada sektörün oteritesi olarak Merkez Bankası’na yaptığı düzenlemeler ve uygulamalarla sektöre dinamizm kattığı için ayrıca teşekkür etti.

SOFU ALTINBAŞ: HER YAPTIĞIMIZ YATIRIMDA İLK 5’TE OLMAYI HEDEFLİYORUZ

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş gecedeki konuşmasında Türkiye’de ve Kıbrıs’ta yatırım yaptıkları tüm sektörlerde ilk 5 içerisinde olmayı hedeflediklerini ve Creditwest Bank’ın geldiği noktada gurur duyduklarını ifade etti.

VAKKAS ALTINBAŞ: MÜŞTERİ PORTFÖYÜMÜZDE SEKTÖRDE ÖNCÜ VE SÖZ SAHİBİ BİRÇOK FİRMA VAR

Alpet Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş konuşmasında; başarılarında çalışanların en büyük etkiye sahip olduğunu ve tüm çalışanları ile gurur duyduklarını söyledi. Vakkas Altınbaş, Creditwest Bank müşteri portföyünde sektörde öncü ve söz sahibi birçok firma bulunduğunu ayrıca sektörde en başarılı çalışanlara da sahip olduklarını belirtti.

ALİ ALTINBAŞ: 1994 YILINDA KRİZ ORTAMINDAYKEN ÜLKE GELECEĞİNE GÜVENEREK YATIRIM YAPTIK

Altınbaş Holding Onursal Başkan ve Üyesi Ali Altınbaş, 1994 yılında kriz ortamında iken ülke geleceğine güvenerek yatırım yaptıklarını, 25 yıllık süreçte yaşanan gelişmelere baktığımızda kriz dönemlerinde de büyümeye devam ettiklerini ifade etti. Ali Altınbaş, başarının çok büyük oranda yönetim kuruluna ve çalışanlara ait olduğunu ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleşen Ekonomi Panele Altınbaş Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Mahfi Eğilmez, Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mustafa Besim katıldı.

Panelde global dünyada ekonomik gelişmeler, Türkiye’de ekonomide son gelişmeler, Kıbrıs benzeri parasal birliklerde dalgalanmaları minimize etmek için politikalar, kırılgan ekonomide riskler, KKTC Mali olarak kendine yeter bir yapı yaratması için modeller, faiz, enflasyon ve kurlar konusunda 50 dakikalık bir panel düzenlendi. Konuşmaların sonunda panelistlerin ortak görüşü olarak güçlü, sürdürülebilir refah yaratan bir ekonomi için adalet, özgürlük ve eğitimin ön koşul olduğu ifade edildi.

Panelin ardından protokol, basın mensupları, Creditwest Bank müşterileri ve çalışanlarından oluşan yaklaşık 800 kişinin katıldığı etkinlikte kokteyl ve Ziynet Sali Konseri gerçekleşti.