Cratos Premium Otel sahibi, Boz Grup direktörleri Murat Bozoğlu ve kardeşi Kemal Bozoğlu Vakıfbank’tan alınan toplam 29 milyon 888 bin 600 TL kredi ile ilgili olarak nitelikli DOLANDIRICILIK VE ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK suçlarından toplam 7 yıl 3 ay 15 gün hapis ve 62 milyon 267 bin 900 TL adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlanan davada sanık Boz kardeşlerin İSKİ adına düzenlenen sahte temlik teyit yazıları kullanılarak kefil sıfatıyla sözleşme imzalayıp, 3 firmaya Vakıfbank AŞ tarafından açılmaması gereken toplam 29 milyon 888 bin 600 TL kredinin verilmesini sağladıkları belirtildi.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Cratos Otel sahibi, Boz Grup direktörleri Murat Bozoğlu ve kardeşi Kemal Bozoğlu Vakıfbank’tan alınan toplam 29 milyon 888 bin 600 TL kredi ile ilgili olarak nitelikli DOLANDIRICILIK VE ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK suçlarından toplam 7 yıl 3 ay 15 gün hapis ve 62 milyon 267 bin 900 TL adli para cezasına mahkum etti

Türkiye kaynaklı ajanslarda yer alan habere göre mahkeme, ayrıca sanıklardan Uytaş Şirketi finans bölümü sorumlusu İrfan Usta ve 2006-2012 yılları arasında Uytaş Şirketi yetkilisi Serkan Öktem’e de nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından toplam 6’şar yıl 3’er ay hapis ve toplam 32 milyon 168 bin 520 TL’şer adli para cezası verdi.

Ayrıca davayla ilgili yargılanan 7 şüpheli de beraat etti.

9 milyon TL’lik elektrik borcu Maliye Bakanlığı’na kalmıştı!

Hatırlanacağı üzere Cratos Premium Otel, Kıbrıs’ta da 9 milyon TL’lik elektrik borcuyla gündeme gelmiş, bu borcun Maliye Bakanlığı’na kalması kamuoyunda günlerce tartışılmıştı.

İnşaat aşamasından bu güne ‘ELEKTRİK BORCU’yla gündeme gelen Cratos Premium, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde KIB-TEK aleyhine açtığı davayı kazanmış, otelin 9 milyon TL’lik borcu da Maliye’ye kalmıştı.

Davanın Cratos Premium tarafı ‘lehimize sonuçlandı, bundan sonrası KIB-TEK’le Maliye arasında’ derken, KIB-TEK Yönetimi ise herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Öte yandan KIB-TEK Yönetimi’nin mahkeme sürerken, davanın neticesini beklemeden, davacı Cratos Otel yetkilileriyle uzlaşıldığı ve ‘ANLAŞMALI MAHKEME KARARI’ çıkartıldığı da iddialar arasında yer almıştı.