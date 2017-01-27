Meltem SONAY

Port Cratos Hotel’in YILAN HİKAYESİ’ne dönen 9 milyon TL’lik elektrik borcu, Maliye Bakanlığı’na kaldı.

İnşaat aşamasından bu güne ‘ELEKTRİK BORCU’yla gündeme gelen Port Cratos, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde KIB-TEK aleyhine açtığı davayı kazandı, otelin 9 milyon TL’lik borcu da Maliye’ye kaldı.

Davanın Port Cratos tarafı ‘lehimize sonuçlandı, bundan sonrası KIB-TEK’le Maliye arasında’ derken, KIB-TEK Yönetimi ise suskun…

Öte yandan KIB-TEK Yönetimi’nin mahkeme sürerken, davanın neticesini beklemeden, davacı Cratos Otel yetkilileriyle uzlaşıldığı ve ‘ANLAŞMALI MAHKEME KARARI’ çıkartıldığı da iddialar arasında…

İnşaat aşamasından bu güne ‘ELEKTRİK BORCU’yla gündeme gelen Port Cratos, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde KIB-TEK aleyhine açtığı davayı kazandı, otelin 9 milyon TL’lik borcu da Maliye’ye kaldı, borcu devlet ödeyecek.

Mahkeme ‘YASAL MUHATAP MALİYE BAKANLIĞI’ dedi

Mahkeme, ‘Teşvik Yasası’ kapsamında dava konusu dönem için ‘teşvik indirimi’ uygulamakla mükellef olunduğunu ve buna bağlı talepler için de YASAL MUHATTABIN MALİYE BAKANLIĞI olduğuna hüküm verdi.

Bunun yanı sıra mahkeme, teşvik indiriminin faturalara yansıtılması gerektiğine, faizin de iptal edilerek yanlışlığın düzeltilmesine emir verdi.

Geçici akım, Teşvik…

Port Cratos Hotel’in inşaatından bu yana, 2011 yılından beri devam eden ‘ELEKTRİK BORCU’ meselesi nedeniyle zaman zaman elektriği de kesilmişti.

Otel, inşaat süresince bağlanan ‘Geçici akım’dan sonra kuruma başvurulduğu halde geç ‘Normal akım’a geçildiği için borcuna yönelik düzenleme talep ettiği kurumda birkaç kez düzenleme de yapılsa da, borç için TEŞVİKTEN yararlanması talebi, otel ‘borçlu’ olduğu gerekçesi ile gerçekleşmemişti.

Davanın Port Cratos tarafı ‘lehimize sonuçlandı, bundan sonrası KIB-TEK’le Maliye arasında’ derken, KIB-TEK Yönetimi’nin mahkeme sürerken, davanın neticesini beklemeden, davacı Cratos Otel yetkilileriyle uzlaşıldığı ve ‘ANLAŞMALI MAHKEME KARARI’ çıkartıldığı da iddialar arasında…

Maliye ÖDEMEMİŞTİ…

Cratos, Kurum’a borçlu kaldığı sürelerde turizm sektörüne sağlanan teşvikten yararlandırılmadığını iddia ederek bu teşvikten yararlandırıldıktan sonra geriye kalan rakamı ödemeye hazır olduğunu Kurum’a bildirmişti.

Bunun üzerine Kurum Yönetim Kurulu aldığı bir karar ile ilgili işletmenin almaya hak kazanabileceği teşvik miktarının ne olduğunu belirleyerek Maliye Bakanlığı durumdan haberdar edilerek ödemenin yapılıp yapılmayacağı sorulmuş fakat herhangi bir yanıt alamaması ve işletmenin borç miktarının da artmakta olduğunu dikkate alarak söz konusu işletmeye borcunu ödeyebilmesi için süre tanınmıştı. Tanınan sürenin dolmuş olmasına rağmen herhangi bir ödeme yapılmamış olması nedeniyle elektrik akımı kesilmişti.

Abidin: “Mahkeme LEHİMİZE sonuçlandı”

Yaşanan süreç ve davaya ilişkin YENİDÜZEN’e bilgi veren Port Cratos Avukatı Doğu Abidin, konunun esasen hiç bu kadar uzamaması gereken bir konu olduğu görüşünü belirtirken, yapılan bir hatanın düzeltilmesi için mahkemeye başvurduklarını, mahkemenin de lehlerine sonuçlandığını belirtti.

“Mağdur edildik, haksız faturalarla karşı karşıya kaldık…”

“Biz turizm sektörüne sağlanan teşvikten yararlandırılmayı talep ettik, ayrıcalık istemedik” diyen Avukat Abidin, teşvikten yaralandırılmayan Cratos’un mağdur olduğunu ve haksız faturalarla karşı karşıya kaldığını da savundu.

Port Cratos Hotel’in elektriğinin kesilmemesi adına ARA EMRİ aldıklarını, kurumun istinafa gittiğini ve Yüksek Mahkeme’nin de PORT Cratos’un teşvikten yararlandırılması ve elektriğinin kesilmemesi yönünde karar ürettiğini aktaran Abidin, ‘ANLAŞMALI MAHKEME KARARI’ iddialarını da reddetti.

“Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde dava açtık, duruşmalı bir şekilde lehimize bir karar çıktı” diyen Avukat Doğu Abidin, “Bizim borcumuz değil, fazladan 1-2 milyon TL de ödememiz var, 1-2 milyon TL artıdayız” dedi.

Yaşanan süreç ve davaya ilişkin YENİDÜZEN’e bilgi veren Port Cratos Avukatı Doğu Abidin, “Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde dava açtık, duruşmalı bir şekilde lehimize bir karar çıktı” dedi, “Bizim borcumuz değil, fazladan 1-2 milyon TL de ödememiz var, 1-2 milyon TL artıdayız” şeklinde konuştu…

“Kuruma hep fazladan ödeme yaptık”

“Biz hiç borçlu olmadık, hep artıdaydık… Kuruma hep fazladan ödeme yaptık” diyen Avukat Abidin, KIB-TEK’in daha önce de teşviklerden faydalanılması kararı ödediğini ancak Maliye’nin ödemediğini söyledi.

Mahkeme kararı ile bundan sonrasını KIB-TEK’le Maliye Bakanlığı arasında olduğunu savunan Avukat Doğu Abidin, “Kurum artık parasını Maliye’den tahsil edecek” dedi.

KIB-TEK YÖNETİMİ BÖLÜNDÜ İDDİALARI

KIB-TEK Yönetimi’nin mahkeme sürerken, davanın neticesini beklemeden, davacı Cratos Otel yetkilileriyle uzlaşıldığı ve ‘ANLAŞMALI MAHKEME KARARI’ çıkartıldığı da iddialar arasında…

Özellikle KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı’nın direktifi ile mahkemede varılan mutabakat çerçevesinde Port Cratos’un borcunun silindiği, KIB-TEK Yönetim Kurulu kararı olmaksızın, büyük indirim yapıldığı da öne sürüldü.

KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun kararı olmaksızın başkanın direktifi ile yapıldığı öne sürülen indirimler için Yönetim Kurulu kararı hazırlandığı, karara başkan ile iki kişinin sonradan imza attığı ancak dördüncü imza gerektiğinden bu imzanın halen atılmadığı, ilgili Yönetim Kurulu Üyesi’nin de imzayı atmayı reddettiği iddia edildi.

Yönetim Kurulu üyeleri görevden alınıyor…

KIB-TEK’in 7 Yönetim Kurulu Üyesi’nden 4’ünün görevden alınması için düğmeye basıldığı da iddialar arasında.

Azınlık Hükümeti’nin, kurumun 1 UBP kanadı, 3 de DP kanadından üyeyi görevden alma için yazıları yazdığı anacak henüz kararın alınmadığı belirtiliyor.