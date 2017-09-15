BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, bugün Kıbrıslı liderlerle ayrı ayrı görüştü.

Bu sabah Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades ile bir araya gelen Spehar saat 12.00’de de Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile görüştü.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın haberine göre, Anastasiades, pazar günü New York’a gidiyor ve 22 Eylül tarihinde BM Genel Sekreteri (BMGS) Antonio Guterres ile görüşecek. Guterres BM Genel Kurulu çerçevesinde Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile de bir araya gelecek.

Guterres, İsviçre’nin Crans Montana kasabasında Temmuz ayında yapılan Kıbrıs Konferansının ardından ilk kez iki toplumun liderleriyle görüşüyor.