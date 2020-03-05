"Crans Montana sonrası gibi bir dönemi yaşatmam"

Biz çözmek için geliyoruz ama buna rağmen eğer yine birileri masadan kalkarsa biz oturup beklemeyeceğiz. Sizden beklediğimiz bütün bunların gerçekleşmesidir. Doğrudan ticaret tüzüğünün gerçekleşmesidir mesela. Bunların ötesinde bir “b planı” konjonktürel olarak gündemde değildir. Crans Montana sonrası iki buçuk yıl yaşamam. Yaşatılacak bir şey değildir. Bu kesinlikle kabul edilebilir değil.

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, BRT ekranlarında Basın Odası programında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Erhürman'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

“Kıbrıs sorunun bir an önce kapsamlı çözüme ulaşmasını istiyorum. Bunun masada olan federasyon zemininde olmasını istiyorum. Bunun yanında bir takım hazırlık çalışmalarında da bulunması gerektiğini düşünüyorum. Crans Montana bir takım eksiklikler kapsıyordu. Artık onları tekrar etmememiz lazım.”

"Biz tekrar 5’li konferasa gideceğimizde. Ki bunun bizi çözüme götüreceğine inanıyorum. Ama buraya giderken bizim anlatmamız gereken şeyler var. Parametreler nedir, uzlaşma konuları nedir bunları anlatmamız lazım."

"O masaya giderken Türkiye ile istişarelerimizi tamamlamamız lazım. Garantilerle ilgili Türkiye’nin ne yapacağını bilmemiz lazım. O masadan çözümü çıkartmak istiyorsak güvenlik ve garantilerle ilgili Türkiye’nin tavrını da bilmemiz lazım."

"Bu sürece giderken bunları temize havale etmeliyiz. Belirsizlikten bir an önce kurtulma ihtiyacıyla çözümü istiyorum. Bunun için kaybecedek zamanımız da yoktur."

"İkinci ayakta, çözümü çok istiyorum, masadaki federasyon formülü içinde bunu yapacağız. Bizim bütün çözüm irademize rağmen çözüme ulaşamadıysak, Sarayönü’nde beklemeyeceğiz."

"Kapsamlı çözüme ulaşamadığımız durumda bizi uluslararası hukuka yaklaştıracak konuları tek te ele alacağız."

"Toplumun ekonomideki, sağlıktaki, eğitimdeki gailelerini gaile edinen bir adayım."

"Bu kadar istikrarsız bir hayat içerisinde bu konulara, Cumhurbaşkanı makamı olarak, bu kadar sıkıntılı bir dönemde ‘yetkim yoktur’ diyerek müdahale etmemezlik yapmayacağı. Bu konularla da ilgileneceğim."

"BM sadece endişe duyuyoruz diyemez"

Ben Kıbrıslı Rum liderliğini ya da toplumunu ne düşman olarak görürüm ne de ‘onlar bize şunu yapmaz’ diye görürüm.

Kapılar konusunda AB birliği bir ülke, kamu sağlığı gerekli olursa bir takım önlemler alabilir. Ama hukukta sebep unsuru da vardır: Sebep olarak sen korona virüsü gösteriyorsan ve MeteHandan geçişleri açıp, lokmacıdan kapıyorsan, o zaman senin işlevinin sebep unsuru sakat demektir.”

“BM bu gelişmelerden endişe duyuyorum diyemez sadece. Çünkü bu kapıları birlikte açtık. BM’nin başka bir soruya daha cevap vermeli. Neden iki toplumlu sağlık komitesi kuruldu eğer tek taraflı tavır sergilenecekse?”

“Barış dilinin dışına çıkmadan"

“Barış dilinin dışına çıkmadan bu tür irrasyonellikleri barış ve çözüm iradesi adına uluslararası toplumu da enforme ederek aşmaktadır. Şikayet etmek değil. Benim görevim şikayet değil çözmektir.”

"Barışı inşa çabasına da çözüm iradesine de zarar veren bir karardır. Doğru diplomatik yöntemlerle bu kapıları ben açarım. Bu kabul. edilebilir bir şey değil.

“Varoluş kaygısının temel nedeni belirsizlik”

“Burada, doğum yeri neresi olursa olsun herkesin varoluşsal kaygısı var. Bunun temel nedeni de öngörülemezlik ve belirsizliktir. Öngörülebilirlik neden yoktur? Yıllardır çözülmeyen bir sorun ile karşı karşıyayız. Bu sorun çözülmediği sürece de çözülebilir diğer sorunlar da çözülemiyor.”

“Türkiye’de Başkanlık sistemi. Ve başında bir kişi var. Bizim onunla konuşabilmemiz gerekiyor, içinde bulunduğumuz mali ve ekonomik ilişkilerin düzeltmek için. Kimdir Erdoğan’ın muhatabı? Cumhurbaşkanlığıdır. İki cumhurbaşkanının konuşması gerekiyor artık.”

“Son iki yıldır kurulan mali ve ekonomik ilişkiler tamamen bertaraf olmuştur. Bizim oturup yeniden konuşmamız gerekiyor. Neyi? Nasıl bir ekonomik ilişkiler kurmamız gerektiğini. Biz bunu konuşacağız.”

“Ön görülebilirlik varlığımızı, kültürümüzü geleceğe taşımakla ilgilidir. Ekonomik olarak ayakları üzerinde duramıyorsak, bu endişe de gelişecektir. Bu halkın öz güveni yok oluyor. Öz güveni yok olduysa bir halkın o halk yok olma tehdidi ile karşı karşıyadır. Ben “biz yapabiliriz” diyoruz. Doğru diplomatik ilişkiler ile atabileceğimiz çok adım vardır.”

Cumhurbaşkanlığı kadrosu

“Sarayda çalışabilecek CTP dışında da birçok değerli insan var. Bu kadro sadece CTP’lilerden oluşacak bir kadro olmayacak.”

“Mülteciler konusunda misyon üstlenebiliriz”

KKTC, mülteciler konusunda misyon üstlenebilir. Anastasiadis şunu fark edecek. Muhatabı TC değil, KKTC Cumhurbaşkanıdır. Biz de TC ile temas halindeyiz. Eğer böyle bir masaya olacaksa biz de varız. Mülteci konusunun masaya yatırmaya varız. Ama bunu masaya yatırır konuşuruz başka bir şeydir. “Kapıları kaparım ardından da mülteci meselesinden bahsederim” bu olmaz.

Anastasiadis Kıbrıs Türk tarafı ile konuşalım dedi de konuşmayan mı oldu. Ama Anastasiadis, bizi geçip direk TC ile konuşmak istiyorsa o zaman hayır. Burada Kıbrıs Türk halkı var. Ve kurucu bir halkız biz.”

"Brexit sonrası ilişkiler"

Commonwealth meselesini yoklamamız ve brexit sonrası İngiltere ile diplomasiyi geliştirmemiz gerekiyor. Ama bunu direk uçuş meselesine, doğrudan ticaret meselesine indirgememek lazım.

Commonwealth dolayı buraları yoklamalıyız. Ticaret konusunda ufak tefek de olsa kapılar açılabilir. Üzerinde çalışılması gereken yeni bir alandır bu da.

Hükümet kaynakları seçim için kullanılıyor mu?

“Hükümetin elinde bu veriler var Biz bu verileri istedik. Kaç istihdam yapıldı, nerelere yapıldı.. Bunlar bu hafta gelmek zorunda. Gelecek. O veriler gelmeden ben kendi adıma bu iddiaları dillendirmeyi doğru bulmam.”

Yine olmazsa?

“Kıbrıs sorununda hidrokarbon meselesi temel motivasyon kaynağıdır. Bunu ciddi ciddi deşmek lazım. Kıbrıslı Türkler’in bunu konuşması lazım. Kurucu bir ortak olacak. Parametreleri konuşamamız lazım

2004’de evet dedim, ciddi açılımlar yaptık ama bilin ki yine olmazsa bizim 2004’den beri beklediğimiz bir şey var. Annan bir raporunda referandumdan sonra izolasyonların anlamının kalmadığını demişti.

Biz çözmek için geliyoruz ama buna rağmen eğer yine birileri masadan kalkarsa biz oturup beklemeyeceğiz. Sizden beklediğimiz bütün bunların gerçekleşmesidir. Doğrudan ticaret tüzüğünün gerçekleşmesidir mesela. Bunların ötesinde bir “b planı” konjonktürel olarak gündemde değildir. Crans Montana sonrası iki buçuk yıl yaşamam. Yaşatılacak bir şey değildir. Bu kesinlikle kabul edilebilir değil.

“Bu iş niyet işidir”

Cumhurbaşkanlığı yaşla ilgili değildir. Niyetle, gailesini çekmekle ilgilidir. Ben de buradayım. Bir önceki seçim saygı değer bir adaya “sen yaşlısın git torun bak” diyorlardır. Şimdi de yine aynı insanlar “sen daha gençsin” diyorlar benim için. Bu iş yaş işi değildir. Niyet, gailesini çekme işidir. Bundan dolayı da buradayım.