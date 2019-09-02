Crafts and Vintage Bazaar’ın ikincisi düzenlendi

Papa Bar ve Canteen Sandwich Bar işbirliği ile Lefkoşa Surlariçi Uray Sokak’ta gerçekleştirilen Bazaar’ın bu seferki konsepti Hippie oldu.

30 Ağustos 2019 tarihinde düzenlenen etkinliğe yoğun bir katılım olurken, katılımcılar gerek müziklerle gerekse de stantlarda yaptıkları alışveriş ile güzel zaman geçirdi.

Bazaar’da 23 farklı yerel ve mahalli üreticiler ile satıcılar ürünlerini satışa sundu.

Etkinlikte tasarım, müzik, vintage ve kaliteli yemekler katılımcıların zevkine sunuldu.

Craft and Vintage Bazaar Kıbrıs’ın kuzeyinde ilk kez dress code consepti ile etkinlikler düzenlemeye başladı. İlk etkinlik Haziran ayında Zahra Cafe’de gerçekleşmişti.