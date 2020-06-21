Crafts and Vintage Bazaar ZAHRA 11’de

Kıbrıs'ın kuzeyinde ilk kez “dress code” konseptine sahip Crafts and Vintage Bazaar'ın altıncısı düzenleniyor. Aynı zamanda “1. Yıl” etkinliği önemini de taşıyan Bazaar, 4 Temmuz akşamı, 19:00-23:00 saatleri arasında Lefkoşa’da ZAHRA Cafe’de gerçekleşiyor.

Crafts and Vintage Bazaar'ın bu kez de “Beyaz” dress code konseptiyle gerçekleşecek.

Daha önceki etkinliklerde olduğu gibi bu yıl da katılımcılar tasarım, vintage, müzik ve çeşitli içeceklerle güzel vakit geçirmeleri hedefliyor.