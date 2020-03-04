“Crafts and Vintage Bazaar” Girne’de gerçekleşiyor

Kıbrıs'ın kuzeyinde ilk kez dress code konseptine sahip Crafts and Vintage Bazaar'ın beşincisi, 7 Mart Cumartesi günü 12:00-16:00 saatleri arasında Girne’deki Pine Garden Büyük Anadolu Hotel'de gerçekleşiyor.

Daha önceki etkinliklerde olduğu gibi yine Cumartesi gerçekleştirilecek etkinlikte de tasarım, müzik, vintage, atıştırmalık, kahve ve sıcacık bir ortam olacak.