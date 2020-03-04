“Crafts and Vintage Bazaar” Girne’de gerçekleşiyor
Crafts and Vintage Bazaar'ın beşincisi 7 Mart Cumartesi günü Girne’deki Pine Garden Büyük Anadolu Hotel'de gerçekleşiyor.
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Kıbrıs'ın kuzeyinde ilk kez dress code konseptine sahip Crafts and Vintage Bazaar'ın beşincisi, 7 Mart Cumartesi günü 12:00-16:00 saatleri arasında Girne’deki Pine Garden Büyük Anadolu Hotel'de gerçekleşiyor.
Daha önceki etkinliklerde olduğu gibi yine Cumartesi gerçekleştirilecek etkinlikte de tasarım, müzik, vintage, atıştırmalık, kahve ve sıcacık bir ortam olacak.
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Etiketler : Crafts and Vintage Bazaar, yerli üretim
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