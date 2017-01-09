ÇÖZÜN, ÖYLE GELİN

Garantörler ne derse desin.

Kim nereye çekerse çeksin.

Siz...

Yani Kıbrıslı liderler...

Şu hepimizi bıktıran, geçmişimizi ve geleceğimizi karartan Kıbrıs sorununu çözün.

Cenevre'den öyle dönün.

Mont Pelerin gibi olmasın sakın!

Orada yakalanan fırsatı teptiğiniz gibi bu sefer de olumsuz bir sonuçla çıkmayın toplumlarınızın karşısına...

Siz çözün...

Garantörler ne yapacaklarsa kendileri bilsin!

Türkiye de...

Yunanistan da...

İngiltere de...

Kıbrıslıların geleceği hakkındaki son kararı kendi çıkarlarına göre vermesinler.

Bu fırsatı onların eline bırakmayın.

Uluslararası siyasetin kuralıdır: Mutlak dostluk da, mutlak düşmanlık da yoktur.

Çıkarlar vardır!

Çocuklarımızın geleceğini başka ülkelerin çıkarlarına meze yaptırmayın.

Sadece üçü de değil...

Güvenlik Konseyi'nin daimileri...

Dünyanın büyükleri, süperleri..

Bölgenin stratejisinden nemalanmak isteyenler...

Gazında, petrolünde gözü olanlar...

Hepsi kendi pencerelerinden bakıyorlar Kıbrıs'a...

Bunda bir tuhaflık yok.

Çıkarları neyse, onu isteyecekler.

O yolu gösterecekler.

Aslolan bizim yolumuz oysa...

Birkaç nesli tüketmiş, dünyanın en uzun soluklu sorunundan kurtulmak...

Gençlerin geleceğe umutla bakabileceği bir ada yaratmak...

Geçmişin kötü deneyimlerinden kin ve nefreti çoğaltmanın önüne geçmek...

Kaybedilen geçmişin ve bugünün acısını yarınlarda çıkarmak...

İşbirliği ortamında ekonomiyi büyütmek...

İstihdamı genişletmek, yavrularımızı bu ülkede tutabilmek...

Daha fazla dağılmadan, seyrelmeden ve soyumuz tükenmeden toplumsal varlığımıza sahip çıkabilmek...

Birilerinin aklından hiç çıkmayan tekli yahut ikili entegrasyon hayallerinin yıkıcılığından uzaklaşmak...

Ortaklık kültürüyle hayatın her alanında bu topraklara sahip çıkmak...

Ve bölgeyi sarmış etnik ve dini gözü dönmüşlüğün adamıza sıçramasına engel olmak...

Dünyanın ve bu coğrafyanın imrenilen ülkesi haline gelmek...

Tüm bunları yapabilmek...

Sizin elinizde!..

Bugün otururken masaya ve bakarken birbirinizin yüzüne, samimi olun sadece...

Ne iç siyaset, ne garantörler, ne başkalarının çıkarları engel olabilsin size...

Çıkın karşımıza birlikte ve haykırın üç dilde...

Barış...

İrini...

Peace...

Siz bunu deyin ve ilan edin uzlaştığınızı dünya aleme...

Garantörler kendileri bilir sonrasını...

Lider olun yani...

Ve çözün...

Öyle dönün Kıbrıs'a...

Geçin tarihe, altın harflerle...