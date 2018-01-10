Kıbrıs Rum basını KKTC’de gerçekleştirilen genel seçimlerin sonuçlarına manşet ve iç sayfalarından geniş yer verirken, Kıbrıs Rum siyasilerin seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarını da aktardı.

Politis gazetesi: “‘Çözümsüzlük’ Yanlıları Güçlendi – İşgal Bölgelerindeki Seçimlerden Ortaya Çıkacak ‘Hükümet’ Önceden İstikrarsız – Sağ Galip Geldi” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, kuzeydeki seçimlerden, Kıbrıs sorununa federal çözüm bulunmasını desteklemeyen partilerin güçlenerek çıktıkları yorumunda bulundu.

Gazete, halkın iç meseleleri baz alarak oy vermesine karşın federal çözüme karşı olan partilerin seçimden güçlenerek çıktıklarını vurguladı ve milletvekilliği sayısı dağılımına da yer verdi.

Haberde, kuzeyde gerçekleştirilen seçimlerin sonucunda meydana çıkan tablonun, istikrarsız bir hükümet kurulması ve birkaç ay içerisinde yeniden seçime gidilmesi şeklinde olduğu da belirtildi.

Anastasiadis: “Tehlikeli gelişme”

Gazete bir diğer haberinde, Kıbrıs Rum siyasilerin kuzeydeki seçimlerin sonucuna ilişkin yorumlarına yer verdi.

Haberde, Anastasiadis’in KKTC’deki seçimlerin sonuçlarını değerlendirdiği ve UBP’nin seçimlerden birinci parti olarak çıkmasını “tehlikeli bir gelişme” sözleriyle betimlediği vurgulandı.

Habere göre Anastasiadis “Reporter” isimli internet sitesine yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununda KKTC hükümetinin müzakereci olmamasına karşın Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün her iki tarafta da referanduma sunulacak olmasından ötürü Kıbrıs Türk liderin, toplumun düşüncelerini dikkate almadan müzakere edemeyeceğini belirtti.

Anastasiadis, “Türkiye’nin üstleneceği rol, oluşacak hükümet ve Kıbrıslı Türkleri ne oranda temsil edeceğinin de önemli olacağını” sözlerine ekledi.

AKEL’in desteklediği bağımsız aday Stavros Malas ise konuya ilişkin açıklamasında, KKTC’deki seçim sonuçları için, “çözüm yanlısı güçlerin oranlarının düşmesinin kötümserlik yaratan bir gelişme olduğu” iddiasında bulundu.

Malas, “Türkiye’nin tutumunun belirleyici olmasına karşın Kıbrıs Türk toplumunun da üstlenecek esaslı bir rolü bulunduğunu” savunarak çözüm çabalarından vazgeçilmemesi ve Güney Kıbrıs’taki seçimlerin hemen ardından müzakerelerin hemen başlaması gerektiğini ifade etti.

Gazete, bir diğer açıklamanın ise DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’tan geldiğini, Papadopulos’un seçim ofisinden yapılan yazılı açıklamada, “yerleşiklerin (T.C kökenli vatandaşlar) arzularından etkilenen Kıbrıslı Türklerin arzularının, Kıbrıslı Türkleri bahane olarak kullanan Türkiye’nin yıllardır mevcut hedef ve taleplerini değiştirmediği” iddia edildi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Çözüm Çabaları Daha Da Zorlaştı – İşgal Bölgelerindeki Siyasi Sahne İstikrarsız – Sağ ve Aşırı Sağın Sınırda Çoğunlukla Hükümet Kurmasına Doğru – AKEL: Sözde Seçimler Gerileme – Önemli İsimler ‘Meclis’ Dışında Kaldı – İlk Kez Altı Partili Bir ‘Meclis’”.

Alithia: “Sandıktan Gelen Haberler Kötü – Büyük Kazanan Özgürgün – Federasyon Karşıtları Kazandı”.

Fileleftheros: “Seçimler Sözü Ankara’ya Devretti – Kazanan Yine Ankara – Önemli İsimler ‘Meclis’ Dışında – Mehmet Çakıcı Protesto Ederek İstifa Etti”. TAK