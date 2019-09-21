Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Birleşmiş Milletler topluluğu tarafından 1981 yılında ilan edilen “21 Eylül Uluslararası Barış Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akpınar “Barış için İklim Eylemi” sloganı başlığında yayımladığı mesajında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, 23 Eylül’de düzenlenecek olan “İklim Zirvesi” öncesinde yayımlamış olduğu mesajından alıntı yaparak ve destekleyerek; iklim konusunda zamana karşı bir yarış içerisinde olduğumuzu ve bu yarışıda kazanabileceğimizi yineledi.

Girne Amerikan Üniversitesi olarakta iklim konusunda yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Akpınar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in şu sözlerini paylaştı;

“Bu, hayatlarımızın savaşı ve zamana karşı bir yarış. Kazanabiliriz ve kazanmalıyız. Çözümler elimizde: insanlar değil, vergi kirliliği; fosil yakıtları sübvanse etmeyi bırakın; 2020 itibariyle yeni kömür madenleri inşa etmeyi durdurun; gri bir ekonomiye değil, yeşil bir ekonomiye odaklanın. Her gün çevreyle ve birbirimizle uyum içinde yaşayabileceğimiz bir dünya inşa etmeye çabaladığımız bu süreçte, desteğinizin sürekliliğine güveniyorum.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres”