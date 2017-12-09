ÇÖZÜME VURGU

Kıbrıs’ta resmi temaslarda bulunmakta olan Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, dün Kıbrıs Başkanlık Sarayı’nda Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiades ile bir araya geldi ve adada bulunacak çözümün önemine vurgu yaptı…

Tajani ayrıca Temsilciler Meclisi Başkanı Demetris Syllouris ile görüşüp Meclis Genel Kurulu’na hitap etti. Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıs’ta “Türk işgalinin” sona erdirilmesini desteklediğini söyledi.

İlk görüşme Başkanlık Sarayı’nda

Tajani sabah saatlerinde ilk olarak, Başkanlık Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamada bulundu. Tajanı – Anastasiades görüşmesinden sonra iki tarafın heyetleri resmi görüşmelerde bulundu.

İkili görüşme Brexit konusundaki gelişmeler, Avrupa’nın geleceği, Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri ve Kıbrıs sorununa odaklandı.

AP Başkanı, Kıbrıs sorununa değinerek, Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıs sorununa ilişkin BM parametreleri çerçevesinde yapılan müzakereleri desteklediğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu’nun adada “Türk işgalinin” sona erdirilmesini de desteklediğine işaret eden yetkili, AP’nın konu üzerine 6 Haziran 2017 tarihinde bir belge onaylandığını hatırlattı.

Çözüme destek

Tajani görüşmeler sonrası yaptığı açıklamada ayrca, “Kıbrıs sorununun çözümlenmesi amacıyla tüm gerekli süreçleri desteklemeye taahhütlüyüz” dedi.

Britanya’nın Avrupa Birliği’ndeki çıkma sürecine (Brexit) değinen yetkili, bu konuda olumlu gelişmeler sağlandığını söyledi.

AP Başkanı, Kıbrıs’ın Akdeniz bölgesinde barışın sağlanması konusunda önemli bir role sahip olduğunu belirtti.

Kıbrıs hükümetinin ekonomik kalkınma sağlanması ve işsizlik oranının düşürülmesi amacıyla yaptığı çalışmalar için Anastasiades’e teşekkürlerini ifade eden Tajanı, “Kıbrıs’ta çok olumu şeyler görüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Anastasiades ise, Brexit konusu hakkında, cuma sabahı Avrupa Birliği ve Britanya arasında müzakerelerin ilk aşamasının önceliklerini belirleyen anlaşmayı memnuniyetle selamladığını söyledi.

“Yeni bir konferans…”

Anastasiades, konuk yetkiliyi Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini belirterek yeni bir Kıbrıs Konferansı’nın çok iyi hazırlanmasının önemine işaret etti.

Anastasiades, Tajanı’yi, ayrıca, Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması amacıyla üstendiği girişimler, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB- Türkiye ilişkilerindeki politikası ve kuzeyde ikamet eden Kıbrıslı Rum ve Maronitlere insani yardımının gönderilmesi konusunda koyduğu engeller hakkında bilgilendirdiğini belirtti. Tajani, Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıs’ta “Türk işgalinin” sona erdirilmesini desteklediğini söyledi.

AP Başkanı, Kıbrıs sorununa değinerek, Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıs sorununa ilişkin BM parametreleri çerçevesinde yapılan müzakereleri desteklediğini kaydetti ve “Kıbrıs sorununun çözümlenmesi amacıyla tüm gerekli süreçleri desteklemeye taahhütlüyüz” dedi. Britanya’nın Avrupa Birliği’ndeki çıkma sürecine (Brexit) değinen yetkili, bu konuda olumlu gelişmeler sağlandığını söyledi.

Kıbrıs’ın önemi

AP Başkanı, Kıbrıs’ın Akdeniz bölgesinde barışın sağlanması konusunda önemli bir role sahip olduğunu belirtti.

Kıbrıs hükümetinin ekonomik kalkınma sağlanması ve işsizlik oranının düşürülmesi amacıyla yaptığı çalışmalar için Anastasiades’e teşekkürlerini ifade eden Tajanı, “Kıbrıs’ta çok olumu şeyler görüyoruz” dedi. Anastasiades ise, Brexit konusu hakkında, cuma sabahı Avrupa Birliği ve Britanya arasında müzakerelerin ilk aşamasının önceliklerini belirleyen anlaşmayı memnuniyetle selamladığını söyledi.

Anastasiades, konuk yetkiliyi Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini belirterek yeni bir Kıbrıs Konferansının çok iyi hazırlanmasının önemine işaret etti.

İnsani yardım konusu…

Anastasiades, Tajanı’yi, ayrıca, Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması amacıyla üstendiği girişimler, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB- Türkiye ilişkilerindeki politikası ve kuzeydeki bölgelerde ikamet eden Kıbrıslı Rum ve Maronitlere insani yardımının gönderilmesi konusunda koyduğu engeller hakkında bilgilendirdiğini belirtti.

Kıbrıs ve Avrupa Parlamentosu arasında mükemmel işbirliği sağlandığına işaret eden Anastasiades, Kıbrıs’ın Avrupa Parlamentosu’nun özellikle Birliğin karşı karşıya geldiği mevcut zor günlerde oynadığı önemli rolü desteklediğini ve AB’nin kendi vatandaşlarıyla yakınlaşması ve onların endişelerini karşılaması amacıyla gerekli değişikliklerin yapılmasının önemine işaret etti.

Kıbrıs’ın konu üzerinde yapılan tüm çalışmalara katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade eden Anastasiades Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda ele alınması beklenen konuda Kıbrıs’ın yapıcı bir şekilde katılacağını vurguladı.

Britanya’nın Avrupa Birliği’nden çıkma kararı hakkında Anastasiades, Avrupa Birliği ve Britanya arasında cuma sabahı müzakerelerin ilk aşamasının önceliklerini belirleyen anlaşmayı memnuniyetle selamladığını söyledi.

AP Başkanı Tajanı Britanya Başbakanı Bayan Tereza May ile AB müzakereci Michelle Barnie ile telefon görüşmesinde “bugünkü memnun edici gelişmeleri” görüştüler.

Kıbrıs’ın Avrupa Birliği ile Britanya arasında daha güçlü bir işbirliğinin sağlanmasını öngördüğünü ifade eden Anastasiades, AB- Türkiye arasındaki ilişkilere de değindi ve Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti dâhil tüm AB üyesi ülkelere karşı saygıyla davranması ve kendi yükümlülüklerini yerine getirmesinin önemine işaret etti.

Anastasiades, Tajanı’yı kuzeydek, rejiminin enklavlara gönderilen insani yardımlardan harç alınacağıyla ilgili kararı hakkında da bilgilendirdi ve bunun Üçüncü Viyana Antlaşması ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarına aykırı olduğunu vurguladı.

Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye ile ilgili ve Türkiye hakkındaki ilerleme raporunun görüşmeleri sırasında Türkiye’nin AB’ye karşı kendi yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunda Ankara’ya güçlü bir mesaj gönderilmesi gerektiğine işaret eden Nikos Anastasiades, Tajanı’yı Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini de söyledi.

Crans Montana başarısızlığı

Anastasiades, Tajani’yi ayrıca İsviçre’nin Crans Montana kasabasında yer alan Kıbrıs Konferansında başarısızlığa yol açan olaylar hakkında bilgilendirdi.

Avrupa Parlamentosu ile Antonio Tajanı’nın Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yeniden birleşmesi amacıyla yapılan çalışmalara gösterdikleri destek için teşekkürlerini ifade eden Anastasiades, kendisinin diyaloğa devam edilmesi konusunda hazır olduğunu teyit etti.

Anastasiades, Kıbrıs için yeni bir Konferansın gerekli ön hazırlığının yapılmasının önemine işaret etti.

Anastasiades açıklamasının devamında Tajanı’yı Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz bölgesindeki rolü ve özellikle bölgede barış, işbirliği ile istikrarın sağlanması amacıyla üstendiği girişimler hakkında bilgilendirdiğini belirtti.

Nikos Anastasiades, bölgesel işbirliğinin sağlanması durumunda Avrupa Birliği’nin enerji güvenliği, teröre karşı ve AB ile Doğu Akdeniz ülkeleri arasındaki işbirliğini teşvik etme konusunda önemli katkıda bulunduğunu ifade etti.

Avrupa’nın geleceğine değinen Tajanı, Anastasiades ile Güney Avrupa ülkelerinin Akdeniz bölgesinde barışın güçlenmesi konusundaki rolünü de görüştüklerini söyledi.

AP Başkanı, “Kıbrıs önemli bir role sahiptir” dedi.