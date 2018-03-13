Çağıl Günalp - Strasbourg

Avrupa Parlamentosu’nun her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği genel kurul toplantıları, Fransa’nın Strasbourg şehrinde önceki gün başladı. 3 gün sürecek genel kurul yarın sona erecek. Genel kurulda, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni temsilen Avrupa Parlamentosu Milletvekili Takis Hadjigeorgiu, Lefteris Christofrou, Demetris Papadakis, Elenş Theocharous, Costas Mavrides ve Neoklis Sylikiotis de yer alıyor.

Daha önce Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı görevinde de bulunan AP Milletvekili Neoklis Sylikiotis doğalgaz konusunda Kıbrıslı gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz’de ciddi gerginlikler yaşanmasına neden olan doğalgaz arama çalışmalarının Kıbrıs’ta kapsamlı bir çözüm bulunana kadar askıya alınması gerektiğini vurguladı. Adanın çevresindeki doğal zenginliklerin çözüm yönünde katalizör olması gerektiğini belirten AP Milletvekili Neoklis Sylikiotis, doğal zenginliklerin gerginlik unsuru olmaması gerektiğine dikkat çekti, AP Milletvekili Neoklis Sylikiotis’in AP Genel Kurulu’nda Doğu Guta ve Afrin’de yaşanan insani kıyım ve insan hakları ile ilgili de konuşma yapması bekleniyor.

Takis Hadjigeorgiu’dan Kapalı Maraş için girişim

AKEL Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve AP Birleşik Solu grubu üyesi Takis Hadjigeorgiu, Kıbrıs Sorunu’nun yarattığı en önemli başlıklardan biri olarak kabul edilen Kapalı Maraş ile ilgili bir girişim başlatmayı düşündüğünü dile getirdi. Daha önce de AP himayesinde bir girişim denemelerinde bulunduklarını dün Kıbrıslı gazeteciler ile gerçekleştirdiği toplantıda dile getiren Hadjigeorgiou, askerin kontrolündeki Maraş ile ilgili geçmişte bulundukları girişimin asker engeline takıldığını vurguladı. Yakın gelecekte, bazı AP milletvekilleri ile birlikte özelde Kapalı Maraş, genel ölçekte ise Mağusa ile ilgili genel durum değerlendirmesi ve gözlem yapmaya planladıklarını dile getiren AP milletvekili, Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis ile de bu konuyu i zamanda değerlendirmeyi planladığını söyledi. Bilindiği üzere Kıbrıs Türk liderliği Maraş’ı bütünlüklü bir çözümün bir unsuru olarak değerlendiriyor.

AP’nin gündemi yoğun

Avrupa Parlamentosu “Brexit İzleme Komitesi” tarafından hazırlanan Başkanlar Konferansı’nda onaylanan, AB ve Birleşik Krallık arasında bir ortaklık anlaşmasının gelecekteki ilişkiler için uygun bir çerçeve oluşturabileceğini öneren taslak kararı da toplantının ana gündem maddelerinden biri…

Özellikle AB üyesi ülkelerinde yaşayan insanların gündelik yaşamlarına dokunacak politikaların da konuşulduğu AP Genel Kurulu’nda AB’nin gelecek çok yıllı mali çerçevesiyle(MFF) ilgili konuşmalarda birliğin gençleri, küçük firmaları, çiftçiliği desteklemesi ve güvenlik, savunma göçmenlik gibi yeni öncelikleri finanse etmesi noktalarının da ele alınması bekleniyor.

Stylianidis Kıbrıslı Türk gazetecileri kabul etti

Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi Komiseri Christos Stylianides, AP Genel Kurulu’nu izlemek için Srasbourg’da bulunan Kıbrıslı Türk gazetecileri kabul etti ve bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Styliandis AB kapsamında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi, AB’’nin geleceğiyle ilgili görüşler, Türkiye ile ilişkiler, insanı felaketlerde evrensel çalışmanın önemi, basın özgürlüğü ve Kıbrıs konusuyla ilgili görüşler ve bazı bilgiler aktarıldı. Çözüm müzakerelerin bir an önce başlaması gerektiğinin de toplantıda altı çizildi.