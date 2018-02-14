"Çözüme duyulan ihtiyaç gözler önüne serildi"

Birleşik Kıbrıs Partisi(BKP), ada etrafında yaşanan gelişmelerden duyduğu endişeyi dile getirerek, Kıbrıs’ta acil çözüme duyulan ihtiyacın bir kez daha gözler önüne serildiğini vurguladı.



BKP’den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarını paylaşmadıklarına işaret edilerek, sorunların çözümüne hiçbir katkı yapmadığını ve bu açıklamalarla uluslararası sorunların çözümünün mümkün olmadığı kaydedildi.



Anlaşmazlık durumunda başvurulacak yerin Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemeleri olduğu ifade edilen açıklamada, taraflara soğukkanlı olma çağrısı yapıldı.



Ada etrafında son günlerde yaşananlardan endişe duydukları kaydedilen açıklamada, “Kıbrıs sorununun çözümünün aciliyeti bir kez daha gözler önüne serilmiştir” denildi.



Açıklamada ayrıca tek çıkar yolun, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin sunduğu belge çerçevesinde çözüm için görüşmelerden geçtiği kaydedildi.