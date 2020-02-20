"Çözüm yolu sivil toplumdur…”

Evie Mitsidu Filips - Kıbrıs Haber Ajansı

Avrupa Ekonomi ve Sosyal Komite Başkanı Luca Jahier, Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) Kıbrıs’ta ileriye yönelik tek yolun yeni bir diyalog şekli oluşturmak olduğunu, çözüm için zemin hazırlamada sivil toplumun çabalarını hızlandırmak gerektiğini belirtti.

Jahier’in ‘Avrupa’da Barış ve Sınırlar’ turunun son durağı Belfast, Sopron ve Berlin’den sonra Lefkoşa oldu.

Kıbrıs Haber Ajansı’na bir demeç veren ve barış ve sınırlarla ilgili farkındalık yaratma kararına değinen Luca Jahier; “Sınırlar hala bölünmüştür ve hala sadece fiziksel bölünme değil, düşünce yapısında da bir bölünme yaratmaktadır: Bunların büyük ekonomik ve sosyal etkileri vardır” dedi.

Luca Jahier, özellikle Kıbrıs’ın bölünmesine değinen ve bunun bir çözüm sorunu olduğunu ve maalesef, net bir yol haritası olmadan olumlu bir şekilde tamamlanmasının çok karmaşık olduğunu vurgulayan Jahier, bu düşüncenin sadece sınırlar ve bölünme konusu olduğunun söylenemeyeceğini, ilerleyebilmenin tek yolunun, tamir etmek için çalışmaya devam etmenin, neyin bölündüğünde anlaşabilmenin, hangi köprülerin inşa edilebilecek, ortak çıkarların anahtarının ne olduğu, toplumlar arasında yeni bir anlayış yolu, yeni bir diyalog şekli yaratmak olduğunu belirtti.

Jahier, bu bağlamda sivil toplumun rolünden bahseden ve ziyaret ettiği diğer yerlerde sivil toplumun duvarlar varken köprüler inşa etmenin, duvarları yıkmak için yaratıcı yollar bulunmanın ve toplumu risk almaya hazırlamanın büyük bir rol oynadığını kaydetti.

Daha çok politik olan bir süreçte pratik anlamda sivil toplumun ne ölçüde rol oynayabileceği sorusunu yanıtlayan Jahier, gördükleri ve duyduklarından, hala desteklenecek ve geliştirilecek girişimler olduğunu söyledi.

Kıbrıs’ta İki Toplumlu Teknik Komitelerden bahseden Avrupa Ekonomi ve Sosyal Komite Başkanı Luca Jahier, “Çok somut projeler ele alıyorlar. İnsanların yaşamıyla ilgili konularla ilgileniyorlar. Bunlar geliştirilebilir. Bu birçok ekonomik, sosyal ve sivil hareket demektir” şeklinde konuştu.

Jahier, iki toplumdan işveren kuruluşları ve sendikalar arasında var olan diyalog şeklinden örnek verdi.

Luca Jahier, “Sanıyorum bu işbirliği ve anlayış boşluğu daha da geliştirilebilir, güven daha belirgin hale getirilebilir ve somut sorunları halletme çabasıyla belirli durumlarda belki bazı noktalarda iteleyerek bazı ortak ve müşterek girişimler yapılabilir. Adanın nüfusunun %25’inin bulunduğu Lefkoşa şehrinde küçük ve ortak ölçekli işletmeler için gelişme beklentileri olabilir” dedi.

Adanın yeniden birleşmesi görüşünü yeniden başlatmak için çalışan iki taraftan kuruluşlarla yaptığı görüşmelerden de söz eden ve kültürel sektörün ‘büyük önemini’ vurgulayan Jahier, iki toplum arasındaki işbirliğinin hâlihazırda bu sektörde somut olduğunu, bunun daha da geliştirilebileceğini, desteklenebileceğini, güvenin ve anlayışın inşası için daha da geliştirilebileceğini söyledi; Kıbrıs’taki dini liderlerin olumlu barış oluşturacak girişimlerini anlattı.

Avrupalı yetkiliye göre, “Bölünmüş kalmak yerine sosyal, ekonomik ve sosyal yaşam sektörlerinde yeniden birleşme için üstüne bina etmenin bir dinamik yaratılmasına, birlikte yeni fırsatların araştırılmasına ve birlikte çözümler bulunmasına yardımcı olacağını kaydetti.

Jahier, “Karmaşık ve bloke edilmiş bir çözümde, birleştirmek için ne kadar yatırım yapılır, köprüler ve güven inşa edilir o kadar en azından durumun bozulması önlenebilir ve belki yenilikçi olası bir çözüm için olumlu bir güçten kaynaklanan bir fırsat da yaratılabilir” şeklinde konuştu.

Kıbrıs ziyaretinden ne çıkardığı sorusunu yanıtlayan Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Başkanı, göç sorununa da değindi; Avrupa’daki boşlukta farkındalığı gündeme getirmek ve yardım almak gerektiğini ifade etti.

Luca Jahier şöyle konuştu:

“Sanıyorum Avrupa düzeyinde, en azından Brüksel düzeyinde, bu ülkenin nüfusuna göre en yüksek oranda mülteci ve göçmene yardımcı olduğuna farkındalık yoktur. Bu konuyu gündeme getirmek, bu özel durumun, Yunanistan, İtalya, İspanya ve Malta’yla aynı düzeyde düşünülmesinin unutulmaması gerekmektedir. Avrupa’nın bu konuda daha dayanışma ve daha bir bağlılık içinde olması gerekmektedir.”

“Kıbrıs’ın Avrupa ve Orta Doğu arasında bir geçiş yolu olduğuna inanıyorum. Bugün bizim her zamankinden daha çok bu dünyada diyalogu ve köprüleri açmak için bazı kilit noktalarımız olmalıdır.”

“Kıbrıs’ın medeniyetler arasında diyalog için Akdeniz’de bir tür merkez haline gelmek için iyi bir boşluğu olduğunu düşünmesi gerekmektedir. Lefkoşa Belediyesi’nin Bölgeler Komitesi yoluyla Libya’daki tüm taraflardan belediye başkanlarını bir araya getirmesi örneğinde olduğu gibi.”

KHA’na demecinde Kıbrıs açıklarındaki gaz kaynaklarının keşfinden de söz eden Luca Jahier, öncelikle muazzam bir hediye olduğu düşünülen bu konunun, tabii bazı diğer otoritelerin uyguladığı faaliyetlerin yasallığını tartışma yerine bir rekabet, bir meydan okuma ve iştah kabartıcı hale geldiğine dikkati çekti.

Bu konunun durumu daha da karmaşık hale getirdiğine işaret eden Jahier, Türkiye ve Libya’daki anlaşmazlık taraflarından biri arasında uluslararası alanda yasadışı olduğu düşünülen bir anlaşmadan da söz etti.

Avrupa Ekonomi ve Sosyal Komite düzeyinde yapılan çalışmaların AB poltikası üzerinde bir etkisi olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Luca Jahier, ekonomik, sosyal ve sivil toplum sektörlerinden 350 üyeyi temsil eden Komite’nin bir danışmanlık görevi bulunduğunu, girişimler üstlenebilen, diğerlerinin önüne bazı konuların önemini koyabilen, olumlu ve ilerleyici bir konsensus inşa edilmesine yardımcı olan bir kurum olduğunu söyledi.

Green Deal’den (Yeşil Anlaşma) örnekler veren Jahier, döngüsel ekonomiden ve AB’nin Afrika ile stratejik ortaklığından söz etti; bunların yıllardan beri Komite düzeyinde gündeme gelen konular olduğunu ve şimdi yeni Avrupa Komisyonu’nun öncelikleri haline geldiğini anlattı.

Jahier demecinde Avrupa’nın birliğini korumaya devam edilmesi gerektiğini de belirtti.

Avrupa Ekonomi ve Sosyal Komite Başkanı Luca Jahier, Kıbrıs’ı ziyaretinde her iki taraftan sivil toplum örgütleriyle ve sendikalarla bir araya gelmişti… Avrupa Parlamentosu’nda AKEL Milletvekili olan Niyazi Kızılyürek’in Kıbrıs’ın kuzeyindeki bürosunda yapılan görüşmelere çeşitli sivil toplum örgütleri ve sendika temsilcileri katılırken, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu toplantıya katılmayı reddetmişti…